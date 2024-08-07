教宗接见阿富汗人团体：不可用天主的名恐吓别人

教宗与旅居意大利的阿富汗人团体的代表们 (Vatican Media)

教宗接见了旅居意大利的阿富汗团体协会的成员，谈到在阿富汗有众多的民族，这个差异有时成了歧视和排斥的理由。教宗希望该国人民彼此尊重，携手建设一个“更公正及更人性化的文明”。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各8月7日上午在主持周三公开接见活动之前，先接见了旅居意大利的阿富汗团体协会的成员。这个协会的宗旨是集合在意大利生活的阿富汗人，促进他们融入社会。教宗提到他曾在梵蒂冈接见过阿富汗难民家庭，这个国家因频繁的战争和冲突，使人民难以过上平静、自由和安全的生活。

阿富汗数十年来在战争和冲突、不稳定、摧毁、死亡、内部分裂、歧视及移民的经历中度过了“悲惨的岁月”。因此，教宗希望该国人民彼此尊重，携手建设一个“更公正及更人性化的文明”，“每个人的权利”都得到承认、天主的名不再用来“恐吓别人”。

歧视和排斥

教宗也谈到邻国巴基斯坦，强调这两个国家的社会结构都是“由许多民族所组成，每个民族都为自己的文化、传统和独特的生活方式感到自豪”。然而，“这种显著的差异，非但没有成为促进最低限度地共同保护每个民族的特性和权利的机会，有时反而成为歧视和排斥，甚至实实在在迫害的理由”。

力量法则取代了法律的力量

教宗指出，所有这一切在与巴基斯坦接壤的边境地区更为显著，那里“族群交错”和“边境的极度‘多孔性’”决定了一种不易解读的情况，而且，“很难有效地制定出所有人都能具体理解和实施的规范”。

“在这样的情况下，可能会出现这样的情况：强大或觉得更强的一方试图越过法律的规定，或对少数族群滥用职权，以所谓的力量法则来保护自己，而不是依赖法律的力量。”

宗教被利用

宗教因素就其本质而言，本应有助于“化解矛盾”，并创造空间，“让每个人的公民权利都能在平等和不受歧视的基础上受到充分承认”，但实际上，宗教本身却“受到操纵和利用”，结果是“为与宗教不相容的计划服务”。教宗指责，“在这种情况下，宗教成为对立和仇恨的因素，能导致暴力行为”。

促进和谐

当务之急是“让每个人都坚信，不可以天主的名义，煽动对他人的蔑视、仇恨和暴力”。在这层意义上，教宗鼓励在场的阿富汗团体的成员，继续本著“崇高意愿”促进宗教和谐，努力“使不同宗教之间的误解得以消除，这样才能建设信任的对话与和平的道路”。

教宗说：“这条路并不容易走，有时还会中断，但这是唯一可行的道路。如果真的渴望公益、促进和平，就必须坚持不懈地走下去。”

不可利用和曲解宗教

接著，教宗提起他于2015年的中非之行，其间他曾进入一座清真寺祈祷，而伊斯兰团体的教长也坐上教宗的座车，他们一起去探访所有的团体，有伊斯兰的、新教的，也有天主教的。教宗说，这将我们“联合起来”。教宗也重提阿布扎比文件，再次呼吁不要利用或曲解宗教。

“宗教从来不会煽动战争，也不会激起仇恨、敌对、极端主义的情绪，更不会激发暴力或流血冲突。这些灾难是偏离的宗教教义、宗教被政治利用，以及宗教团体的人诠释的结果，他们滥用宗教情感对人心的影响力，唆使人们去做与宗教的真理毫不相干的事。”

采纳对话的文化

教宗重复阿布扎比文件中的一句话，说“天主不愿意祂的名被用来恐吓人”。教宗表示，这同样适用于种族、语言和文化差异，换句话说，我们必须“采纳对话的文化，将其作为路径”。

“若能如此，你们协会所抱怨的在巴基斯坦的普什图族人所遭受的歧视也将结束，而一个新的时代也将会开始。在这个时代，法律的力量、怜悯这个关键词，以及相互尊重的合作将会迎来一个更公正、更人性化的文明。”

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