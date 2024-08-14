巴布亚新几内亚：在挑战与多样性中见证福音的传教士

在这个准备于九月份迎接教宗方济各的大洋洲国家，耶稣圣心传教会为各个团体提供教育和医疗服务，包括偏远地区。“我们不仅为天主教徒服务，也为全体人民服务。我们没有支援，常常得不到资金，有时候人们死于可治疗的疾病。”“我们祈愿教宗的到来能够带来希望和某种形式的改变。”

（梵蒂冈新闻网）在教宗方济各将于9月6日至9日访问的巴布亚新几内亚，天主教会在教育和医疗领域发挥著关键作用。这些领域因缺乏政府支持而面临许多挑战。耶稣圣心传教会巴布亚新几内亚的省会长西尔维斯特·瓦尔瓦凯（Sylvester Warwakai）神父在教宗牧灵访问前夕接受梵蒂冈媒体采访。

教育与援助

传教士们目前在七个教区工作，他们从事堂区活动、教学和援助工作。瓦尔瓦凯神父强调，大多数服务的堂区都有附属学校，因为学校对于天主教信仰的发展至关重要。

自从巴布亚新几内亚于1975年独立以来，政府与天主教会之间达成协议，成立了天主教教育和天主教卫生服务机构，并与教育部和卫生部合作。传教士没有自己的设施，但在现有框架内与教区合作。

偏远农村地区的工作

瓦尔瓦凯神父解释说，教会的工作在难以到达且缺乏政府设施的农村地区尤为重要。“我们没有在巴布亚新几内亚的高地地区工作，但在全国大多数农村地区都有传教活动。”传教士在这些地区设有小学和中学以及医疗设施，这些设施隶属教区的服务机构，“但由我们的神父和修士管理。”

缺乏资金与支援

神父抱怨道，在过去的二十年里，“卫生服务和教育系统在许多方面都失败了，因为政府对教会管理的机构，特别是医疗和教育方面的资助非常少。有时这些资助无法及时到位，导致学校关闭。”

关于医疗设施，瓦尔瓦凯神父解释说，有时他们无法获得必要的政府资金来购买药品，导致“人们因可治愈的疾病而死亡。”这些设施往往被迫缩减规模，“仅处理一些对生命构成重大威胁的情况，比如分娩的母亲或即将死于疟疾的人。”

逆境、挑战与福音的见证

传教士表达了他的忧虑：对资源和财政支持有限的问题也在让城市和其他农村地区感到沈重。为了应对这种状况，耶稣圣心传教会“不仅服务于天主教徒，也服务于普通民众。”尤其在医疗领域，尽管国家面临“各种逆境和挑战”，教会仍然在此领域“见证福音的价值”。

当地教会的支持

瓦尔瓦凯神父对巴布亚新几内亚和所罗门群岛天主教主教团以及在该国的各修会和传教士所给予的支持表示感谢。他说，耶稣圣心传教会所获得的大部分帮助来自海外，包括澳大利亚和欧洲的机构：“我们尽量利用现有的资源，即使这些资源并不足够。”

期待教宗方济各的到来

谈到教宗方济各即将展开的亚洲和大洋洲之行，其中包括9月8日访问巴布亚新几内亚首都莫尔斯比港和中途停留瓦尼莫（Vanimo），瓦尔瓦凯神父表示，教宗的到来将为在巴布亚新几内亚开展牧灵工作的传教士带来“归属感、希望和乐观”。

神父解释说，莫尔兹比港总教区正在通过闭静和祈祷为教宗的访问做准备。“我们感到自豪，我们真的很高兴。”上一次教宗踏上巴布亚新几内亚的土地是在1995年，当时圣若望保禄二世为册封伯多禄图罗特（Pietro To Rot）为真福而来。如今，随著方济各的访问，年轻一代将有机会亲身感受与教宗的亲近。瓦尔瓦凯神父继续说，“这让我们更有活力，也更有信心，我们并没有被遗忘。我们很高兴，大家都有一种共融感，并祈愿教宗的到来能带来希望。”同时，也希望为我们的领导人带来“某种形式的改变”。

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