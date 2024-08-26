教宗：欧洲的民粹主义浪潮使友爱原则消逝不见

教宗方济各向阿尔卑巴赫论坛的与会者寄发讯息，指出有些运动可能会导致最弱小者遭到忽视，并分享了他对这类型运动日渐扩张的担忧。

（梵蒂冈新闻网）我们应当遏止民粹主义在欧洲的推动和各种极化情况，它们导致欧盟的根本价值消失不见。教宗方济各在写给阿尔卑巴赫欧洲论坛（Forum europeo Alpbach）的讯息中强调了这个核心要点。该论坛于8月17日至30日举行会议，它是一个集结旧大陆和全世界青年的平台，以分享政治界、企业界、文化界和民间社会杰出思想家和分析家的省思及行动。

民粹运动使弱小者被边缘化

该论坛的目的是为一个强盛且民主的欧洲引导思想。有鉴于此，教宗方济各对欧洲的命运提出若干担忧的理由，指出现在「多个民粹主义运动广受欢迎」。在此趋势的基础上，教宗点出了几个经济和政治的因素。

「在欧洲，继民粹主义这个浪潮后，有些理想消逝不见，某些关于对待社会最弱小成员的原则被放在次要位置。」

欧洲不可失去友爱的普世价值

教宗提出的问题关乎人性尊严和手足情谊的原则，「与福音的价值息息相关」。教宗的话语一方面安慰人心，因为即使在世俗化的背景里，也「不应感到讶异或恐惧」，因为天主临在其中，教会能继续运作；另一方面，教宗也发出呼吁。

「怀著常新的冲劲，我们基督徒秉持教会普世性的主张而努力奋斗，为教会社会训导的富饶作出贡献。欧盟自创始以来也具备普世性的特质，但愿它不会失去这些特质。欧洲社会应当想方设法减轻其内部的极化，始终对周遭的世界开放。」

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