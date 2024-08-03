教宗致函梅久戈耶青年节的参与者：以福音建设新人类

教宗方济各致函参加第35届梅久戈耶青年节活动的青年们，勉励他们聆听天主圣言、随身携带福音，“在世界上成为希望、爱及和平的宣讲者”。

（梵蒂冈新闻网）第35届梅久戈耶青年节于8月1日至6日举行，主题取自《路加福音》：“玛利亚选择了更好的一份。”（十42）教宗方济各在此机会致函参与活动的青年们，以耶稣的这句话为起点，向青年们提供几点简短的建议，以此帮助他们的灵性成长和“在教会和世界中”应尽的义务。

聆听圣言

教宗强调，首先应有做“真正门徒的态度”，即聆听上主的圣言。拉匝禄的姐妹玛利亚坐在主的脚前听祂讲话，耶稣赞赏她的选择，称之为“更好的一份”。不过，教宗也表示，还有“另一位真正的门徒”，纳匝肋的玛利亚，她晓得接纳天主圣言，“全部投入”，直到站立在十字架下，并在五旬节那一天与宗徒们聚集在一起。

“让天主圣言进入她的心，童贞玛利亚忠实而谨慎地履行了她的使命。她也选择了更好的一份：主耶稣。同样地，亲爱的朋友们，你们也蒙召成为基督的真正门徒。”

福音有如指南针

教宗吩咐青年们默想天主圣言，让圣言光照他们的心智，好能发现天主对每个人的渴望。教宗写道：“为此，我鼓励你们与福音建立密切的关系，随身携带它，让它成为你们的指南针，为你们指引所应走的道路。”

在日常生活中将基督带给别人

“不认识圣经就是不认识基督”，教宗引用圣热罗尼莫的这句名言，邀请聚集在梅久戈耶的男女青年也要经常参加感恩祭并勤领修和圣事。另一方面，灵性生活的成长不能只顾自己，真正的门徒“需要将天主的国传给他人”。教宗提醒他们，将福音带给别人是教会内每个人的使命。

“你们必须有勇气在自己的家庭、教育和工作环境，以及在自己的闲暇时间谈论基督。你们尤其要以自己的生活宣讲基督，显示出基督具体地临在于你们的生活、日常事务，以及符合福音的每项具体决定中。”

你们要成为新人类的建设者

教宗写道，成为福音的使徒和“新人类的建设者”，这是上主对你们的要求。最后，教宗将这些青年托付于耶稣的母亲。“愿她的芳表勉励你们在世界上成为希望、爱及和平的宣讲者”。

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