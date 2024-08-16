教宗的爱德工作泽被乌克兰哈尔科夫

由瑞士卫队装满食品、衣服、卫生用品和药品的货车从罗马出发，已于8月12日抵达遭受俄军袭击的地区。物资由圣座爱德服务部负责分发，并与当地乌克兰天主教希腊礼教会共同分享。图查佩茨主教和克拉耶夫斯基枢机向恩人们表达了感激之情。

（梵蒂冈新闻网）教宗的爱德工作来到了乌克兰的冲突中心地带哈尔科夫（Kharkiv），该地是遭受俄军轰炸最严重的地区之一。8月8日，满载（特别是能长期储存的）食物、儿童食品、个人卫生用品、衣服、药品和其他基本必需品的货车从罗马出发，经过4天后于12日抵达乌克兰。整个行动一如既往，由教宗赈济所所长克拉耶夫斯基（Konrad Krajewski）枢机领导的圣座爱德服务部管理。

瑞士卫队的援助

自战争伊始，教宗便不断向乌克兰捐赠礼物和救护车，以帮助那些饱受战争之苦的人民。克拉耶夫斯基枢机则是亲自前往乌克兰十余次。一群瑞士卫兵也参与了教宗这项新的援助善工。年轻的士兵们在罗马的乌克兰教堂圣索菲亚大殿集结，花费数小时徒手装货，把卡车的集装箱都塞得满满当当。

当地主教的感激之情

从罗马运送的物资已经抵达哈尔科夫地区，并与当地乌克兰天主教希腊礼教会共同分享。在梵蒂冈媒体的一段视频中，天主教希腊礼教会主教图查佩茨（Vasyl Tuchapets）向教宗和圣座的这一关怀之举表达了感激：“赞美耶稣基督。来自罗马的人道主义援助已经抵达了我们的主教座堂。我要特别感谢塞梅亨（Marco Semehen）神父，他为哈尔科夫遭受战争之苦的人民组织了募捐活动。我还要感谢圣索菲亚协会、罗马团体的成员和志愿者，是他们备好并寄来了这些援助物资。这里已经收到了人们迫切需要的物品，以及能满足人们其他需求的东西”。

图查佩茨主教还特别感谢克拉耶夫斯基枢机的援助和圣座的支持。他说道：“最近很多人从与俄罗斯交壤的边境地区撤离，尤其是正陷于战火之中的沃夫昌斯克（Vovchansk）市和利普齐（Lyptsi）市。他们中的许多人来到了哈尔科夫，每日前来向我们乞求食物和其他必需品，比如床上用品和餐具，因为他们为了保命往往不得不只带著证件逃离。所以，这些人道主义援助非常重要。我再次感谢所有的恩人，他们接受了我们的呼吁，并决心帮助遭受战争之苦的哈尔科夫人民。我们为所有的恩人祈祷。愿天主保佑你们”。

克拉耶夫斯基枢机的致谢

克拉耶夫斯基枢机也向梵蒂冈新闻网表达了他的满意之情：“我们非常高兴地得知，载著教宗和许多罗马人民礼物的货车已经抵达乌克兰目的地。出于安全问题，我们之前无法透露位置。那是遭受轰炸最严重的地区，人民饱受苦难”。枢机还对耗费大量时间装载货物的瑞士卫队和慷慨的罗马人民表示感谢。自然还要感谢圣父教宗，他再次向乌克兰表示了具体的关怀。教宗每次公开呼吁都会念及“饱经折磨”的乌克兰，吁请信众们不要忘记这个国家。

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