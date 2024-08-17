貌波枢机：教宗将为亚洲教会注入新的动力，尽管面临挑战，教会依然充满活力

在教宗即将于九月前往印度尼西亚、巴布亚新几内亚、东帝汶和新加坡进行访问之际，亚洲主教团协会主席貌波枢机从亚洲人的视角阐述了此次访问的意义：“圣父将亲身感受到亚洲教会的多样性和子民的坚定信仰。”关注生态环境保护主题：“气候变化对亚洲的影响是毁灭性的。”

（梵蒂冈新闻网）“我们的许多圣堂在主日弥撒期间座无虚席。许多移居他国的亚洲人依然保持著他们的信仰”。8月16日，在与梵蒂冈媒体的访谈中，缅甸仰光总主教兼亚洲主教团协会主席嘉禄·貌波枢机描绘了教宗方济各在印度尼西亚、巴布亚新几内亚、东帝汶和新加坡牧灵访问期间将会见到的亚洲和大洋洲信徒的情况。

此次访问定于9月2日至13日进行，是教宗方济各的第45次国际牧灵访问，也是他在宗座牧职期间多次前往亚洲的其中之一。貌波枢机谈到，尽管亚洲面临政治、经济、社会、环境和文化的挑战，而且“在亚洲某些地区活出基督信仰并不容易”，但“亚洲教会不仅继续存在，而且以不同的方式充满活力”。

这次牧灵访问涵盖了彼此非常不同的国家：新加坡的富裕和巴布亚新几内亚的贫穷，以穆斯林为主的印度尼西亚，以及天主教徒占大多数的前葡萄牙殖民地东帝汶。亚洲国家的多样性如何使此次访问格外具有意义？有哪些值得注意的地方？

亚洲的独特性正是由于其多样性，体现在文化、宗教和传统上。虽然在大多数亚洲国家，基督徒是少数群体，菲律宾和东帝汶除外，但我们看到信仰正在增长。亚洲的教会虽然规模小，但充满活力并且生机勃勃。圣父将有机会亲身感受到亚洲教会的动态多样性及其子民的信仰。无论是富人还是穷人，无论是多数还是少数，尽管各国面临的挑战多种多样，子民的信仰仍然坚定不移。

普世教会可以从亚洲教会身上学到什么？

我想到三个词：和平与和谐，以及使和平与和谐成为现实的对话。尽管亚洲教会面临众多挑战，我们的目标是寻求和平与和谐。所有人都在寻求和平与和谐，因此，面对政治压迫、贫困、气候破坏和许多其他情况，教会必须与他人合作，让直接受影响的人的生活恢复和平与和谐。在亚洲，我们学会了合作、对话和相互尊重。但最重要的是，我们学会了尽管困难重重，仍然能够像兄弟姐妹般共存。我相信，通过对话走向和平与和谐的道路，是亚洲能够为普世教会提供的宝贵经验。

请您谈谈亚洲教会的见证吧。

亚洲的教会充满生机与活力。只需看看我们许多圣堂在主日弥撒期间都是座无虚席的就知道了。你会发现，许多移居他国的亚洲人依然保持著他们的信仰。他们成了这些古老教会中的传教士，为自己的“新家”带来新的希望和热情。我们还见证了亚洲许多受迫害的教会。在亚洲的一些地区，活出基督信仰经常是不容易的。尽管面临政治、经济、社会和文化等方面的挑战，他们的信仰不仅继续存在，而且以不同的方式充满活力。

您认为气候和环境保护议题的重要性如何，特别是考虑到亚洲部分地区正越来越受到气候危机引发的自然灾害的影响？

气候变化对亚洲的影响是毁灭性的。鉴于圣父对气候保护主题的关注，我相信他一定会提及这一话题。我们不能再袖手旁观，而必须积极参与促进气候保护，为所有人的共同福祉而努力。亚洲的教会也应在这一变革中起到主导作用，不仅在该地区，也在全世界范围内推动这一变化。

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