教宗探望梵蒂冈夏令营的孩童：建设和平是最美好之事

如往年一样，教宗方济各7月18日探望了梵蒂冈夏令营营地的孩子们。他嘱托他们从家庭就开始学习建设和平，每一位孩童在天主眼中都是珍贵的。

(梵蒂冈新闻网)教宗方济各7月18日上午来到梵蒂冈夏令营营地圣若瑟中心运动场，探望参加活动的孩童，并与他们进行简短的交谈。梵蒂冈城国每年都为梵蒂冈职员的孩子们举行夏令营活动，并已成为惯例。

与往年不同的是，教宗没有在保禄六世大厅与孩童们会面，而是直接来到孩子们的夏令营营地圣若瑟中心运动场，该中心靠近梵蒂冈博物馆的破船喷泉（Fontana della Galea）。圣若瑟中心在不久前六月刚刚建成启用，教宗当天一大早在圣玛尔大之家接见了恩人们，向他们表达谢意。

接著，教宗来到圣若瑟中心，首先问候了营地的服务人员，他们中的一些人“以前曾是参加夏令营活动的孩童，今天已长大为青年和成年人，如今为夏令营团体服务”。教宗说：“感谢你们的帮助。你们中的一些人曾是夏令营学员，现在是合作者，在这里帮忙。”教宗鼓励他们做这个让人“成长的美好工作”，同时也提醒他们要好好保护儿童。

随后，教宗来到运动场，营地的孩子们挥舞著“谢谢”的牌子已经在等候教宗了。其间，有五位小朋友向教宗提出问题，教宗先是分享了小时与家人愉快生活的时日，指出父母和祖父母帮助我们成长。接著，教宗讲到和平，说道：“建设和平是生命中最美好之事。当我们与兄弟争吵、生气时，我们该当学会在家庭里建设和平。”说到这里，教宗提高声调说：“在没有讲和的情况下，绝不要上床睡觉！”于是，孩子们齐声重复三次：“绝不要带著一肚子的火上床睡觉。”

接著，夏令营的孩子们和教宗谈到了即将到来的禧年。教宗解释，禧年一词来源于“喜悦”之意，因而，人们应该“总是以喜悦准备”禧年，喜悦与“娱乐”不同，因为娱乐不总是一件“好事”。

最后，教宗与孩子们的会面以祈祷结束。祈祷后，所有学员放飞手中五彩缤纷的气球，其中一个是为教宗准备的白色气球，上面印著与教宗身后横幅上同样的一句话：“致亲爱的男女孩童：你们在天主的眼中是宝贵的。”这些气球都是用可生物降解的材质制作而成的。

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