敬礼古老圣母像1500周年，教宗致函鼓励行爱德、促和平

在纪念敬礼古老的“门廊圣母像”1500周年之际，教宗致函天主之母圣职会总会长安多尼·皮科洛神父，勉励他们继续履行仁爱、建设和平及福音传播的使命。

（梵蒂冈新闻网）2024年7月17日是敬礼古老的“门廊圣母像”（Santa Maria in Portico）1500周年的纪念日。该圣像被称为永恒之城罗马的守护者，自1601年起，就被委托于天主之母圣职会（Ordine dei Chierici Regolari della Madre di Dio）所保管。在敬礼纪念日的机会上，教宗方济各致该修会总会长安多尼·皮科洛（Antonio Piccolo）神父。教宗表示：“对我来说，这是个与你们修会大家庭祈祷的愉快时刻。你们自1601年起就一直守护著这幅圣像。”

在信函中，教宗首先提及敬礼“门廊圣母像”的起源始于524年7月17日，那时，圣母玛利亚显现给罗马贵族妇女圣加拉(Santa Galla)，圣若望一世教宗为此作了见证。圣加拉曾在此门廊处接待穷人和朝圣者，之后此地成为了圣母朝圣地和济贫仁爱中心。

接著，教宗谈到该修会的会祖圣若望良纳弟（San Giovanni Leonardi）写道：“这邀请你们这些圣良纳弟的灵性继承人去关怀和促进接纳贫困弱小者的价值，让我们居住的地方和圣堂能够成为向世界敞开的门廊，并为我们生活中的多种形式的贫穷给予安慰与援助。”

随后，教宗指出，童贞圣母总是在教会特别困难的时刻显示自己。教宗在信函中问道，鉴于目前的情形，“我们怎么能不领会促进和平的紧迫性，并祈求和平呢？”

友爱生活的榜样应该“对你们提供牧灵服务的信友具有福音性的吸引力”，因此，教宗督促天主之母圣职会“注视玛利亚，她是安慰与确定希望的标志，天主散发母爱的面容和寻求庇护的居所”。

最后，教宗总结道，因此，“我也鼓励你们逐渐肖似被钉十字架的复活主基督、世人蒙救赎的初果（参阅：格前十五20），并仰望圣母玛利亚这位基督的门徒和教会的母亲，同时在这条道路上致力于会士的全人培育。愿你们的使徒工作成为恩宠的管道和喜乐传播福音的工具”。

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