圣座新闻室公布教宗访问比利时和卢森堡的正式行程

教宗方济各将于9月26日至29日访问欧洲两个国家，会见圣职人员、青年和当局：他要在布鲁塞尔拜会比利时国王，在历史悠久的鲁汶大学与师生相聚。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各将于今年9月26日至29日在比利时和卢森堡进行牧灵访问，在为期四天的旅行中举行多项会晤及活动。圣座新闻室7月19日公布了此行的正式行程。

抵达卢森堡

此行的第一站是卢森堡。教宗将于9月26日周四上午抵达。他的专机预计于当天上午8点05分从罗马达芬奇机场起飞，经过大约两个小时的航程后，上午10点降落在卢森堡芬德尔机场，欢迎仪式将在那里举行。

教宗将于10点45分在大公府礼节性拜会大公，随后于11点15分与首相举行会晤，11点50分在环形市政厅（Cercle Cité）会见当局、公民社会和外交使团，届时教宗将发表此行的首篇讲话。

与天主教团体见面，启程前往布鲁塞尔

教宗的第二篇讲话将于下午4点半在卢森堡圣母主教座堂与天主教团体见面时发表。教宗当天就要告别卢森堡，下午5点45分在芬德尔机场参加欢送仪式后，6点15分搭乘专机前往布鲁塞尔。晚上7点10分，专机将抵达比利时首都，降落在梅尔斯布鲁克空军基地（Melsbroek Air Base）。欢迎仪式要在那里举行。

拜会比利时国王，会见当局，与鲁汶大学教授相会

此行的第二天、9月27日周五，教宗首先要于上午9点15分在拉肯城堡（Castle of Laeken）礼节性拜会比利时国王；然后，上午9点45分与首相举行会晤，10点会见当局和公民社会，预计在这个机会上发表一篇讲话。

下午4点半，教宗则要在荷语鲁汶天主教大学（Katholieke Universiteit Leuven）与教员们会面，在这个机会上发表一篇讲话。该校是欧洲历史最为悠久的大学，2025年要庆祝创校6百周年纪念。

与圣职人员和青年的约会

9月28日周六上午10点，教宗要在库克尔贝赫（Koekelberg）圣心大殿会见主教、司铎、执事、度奉献生活的男女、修生和牧灵工作者，并向他们发表一篇讲话。下午4点半，教宗则要在法语鲁汶天主教大学（Université Catholique de Louvain）与学生们见面，发表一篇讲话。最后，依循教宗方济各每次牧灵访问的惯例，他要私下会见耶稣会士，地点是圣弥额尔公学（Saint Michel College）。

弥撒圣祭

整趟旅行将在弥撒圣祭中划下句号。9月29日主日上午10点，教宗要在博杜安国王体育场（King Baudouin Stadium）主持弥撒、发表讲道，并且带领在场信众诵念《三钟经》。然后，他将于中午12点15分前往梅尔斯布鲁克空军基地，在那里参加欢送仪式。12点45分，教宗将启程返回罗马，他的专机预计于下午2点55分降落在罗马达芬奇机场。

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