教宗：武器丑闻与奥林匹克兄弟精神背道而驰

教宗方济各在诵念三钟经活动后向信友致意时，念及在埃塞俄比亚南部受严重山体滑坡事故影响的人民。他还谴责了制造和贩卖武器的行为，称其滋长了“大大小小的战争”，国际社会“不应该容忍”这种行为。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各于7月28日主日在梵蒂冈宗座大楼带领信众诵念三钟经后，特别为埃塞俄比亚南部的人民祈祷。7月23日，那里发生了毁灭性的山体滑坡。教宗念及这个位于“非洲之角”的国家，并关怀所有受自然灾害影响的人民。但就在这悲惨的情况下，却有人仍在从冲突中牟利。

“我保证为埃塞俄比亚南部的一个村庄中因严重山体滑坡事故而遇难的人祈祷。我关怀那些遭遇如此苦难的人民和仍在投身救援的人。当世界上有很多的人在遭受灾难和饥饿时，却有人仍然继续制造和贩卖武器、浪费资源，助长大大小小的战争。这是国际社会不应容忍的丑闻，这种行为与刚刚开始的奥运会的兄弟精神背道而驰。兄弟姐妹们，我们不能忘记：战争是一场挫败！”

埃塞俄比亚举国哀悼的三日

从27日开始，埃塞俄比亚将进行为期三天的哀悼。在肯卓沙贾戈兹迪（Kencho Shacha Gozdi）地区，救援人员仍在继续进行挖掘。事故的幸存者还处于惊恐之中，他们已经在埋葬这个国家有史以来最严重的山体滑坡事故的遇难者。截至目前为止，死亡人数约为260人，但预计数量还会增长一倍。埃塞俄比亚首相阿比·艾哈迈德（Abiy Ahmed）已于27日抵达距离该国首都阿迪斯阿贝巴（Addis Abeba）480公里的事故发生地，他在墓地中种下了一棵树。该地政府发言人保证，搜寻工作仍会继续，约500名流离失所者正在接受紧急援助。

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