教宗方济各：愿巴黎奥运会促进尊重与和谐

教宗方济各致函于尔里克总主教，对7月26日至8月11日在巴黎举行的奥运会表达极大期望：“成为友爱和谐的绝佳机会，克服分歧和对立，加强国家的团结。”

（梵蒂冈新闻网）奥运会为“克服分歧与对立”、“加强国家的团结”是一个机遇，“消除偏见、在轻视和不信任的地方促进尊重，有敌对的地方促进友谊”。教宗方济各7月19日致函巴黎总教区于尔里克（Laurent Ulrich）总主教，对7月26日至8月11日在巴黎举行的奥运会表达了这一极大的期待。

奥林匹克休战

于尔里克总主教于19日上午在巴黎的玛达肋纳圣堂为开启奥林匹克休战举行了一台弥撒。教宗在信函中表示，体育比赛“就其本身的性质而言，是和平而非战争的运载者”。“在世界和平受到严重威胁的艰难时期，我热切希望所有人都遵守这项休战，期待解决冲突及恢复和谐”。“愿天主垂怜我们！”

敞开圣堂、家庭以及心灵的大门

接著，教宗方济各在信中祈求天主赐予恩典给所有参加体育赛事的运动员或观众，给予接待他们的人支持和祝福，“尤其是巴黎的信众和其他人”。教宗表示：“我知道基督徒团体正在准备敞开他们的圣堂、学校和家庭的大门。最重要的是，他们应敞开心灵之门，透过对所有人无偿和慷慨的款待，见证住在他们心中并向他们传布喜乐的基督。”

克胜分歧及对立

教宗强调，他非常赞赏在这次奥运会中没有忘记最弱势人群，“尤其是那些处于非常不稳定情况的人”。教宗希望，举办这次运动会能为法国人民提供一种友爱和谐的绝佳机会，使我们能克服分歧和对立，加强国家的团结。

“体育是一种超越疆界、语言、种族、国籍和宗教的普世语言；它能够团结众人、鼓励对话和相互接纳；它激励人类精神的发展；它鼓励人们超越自我，培养牺牲精神，鼓励人际关系中的忠诚；它鼓励人们认识自己的限度和他人的价值。”

民族间的相遇，即使是敌意最深的民族

如果奥运会是真正的“赛事”，就能真正成为“不同民族，即使是敌意最深的民族间相遇的卓越场所”。教宗写道，看著众所皆知的奥运会标志，上面有五个相交的圆环，这代表著“兄弟情谊的精神”，该当成为奥运会和一般体育竞赛的特征。

打破仇恨与偏见

教宗在信函的结尾表示，希望“巴黎奥运会成为一个不可错过的机会，让来自世界各地的人相识并彼此欣赏、打破偏见，在轻视和不信任的地方促进尊重，在敌对的地方促进友谊”。

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