教宗三钟经：警惕不停做事的危险，世界需要怜悯

教宗7月21日在三钟经祈祷活动中省思了当天主日福音的内容，提醒信友、社会和教会自身，远离“不停做事”的危险，而忽略本质。学习休息能够让我们对有需要的人和失落的人抱持怜悯之心。

(梵蒂冈新闻网)教宗方济各7月21日在梵蒂冈宗座大楼主持诵念《三钟经》祈祷活动。念经前，他省思了当天主日福音的内容（谷六30-34）。教宗向聚集在圣伯多禄广场的信众提问道：我们是否懂得如何在日常生活中停下来，在每日的喧嚣中寻找一点“内在的无人烟之处”？或是我们因著匆忙，对行事的焦虑，而无法花片刻的时间与自己和天主相处呢？教宗讲到休息与怜悯，这两个从字面上看似不相干的词，但从灵性的角度来看却紧密相连。

远离“不停做事”的危险

当天主日的福音记载，宗徒们完成使命归来，告诉耶稣他们所做的事，耶稣把他们叫到一边，在一个偏僻的地方，让他们休息。但当祂看到人群在等他时，“就对他们动了怜悯的心并开始教导”他们。

教宗解释，耶稣担心宗徒们的疲倦，表达对他们的担心。或许祂察觉到了我们的生活和我们的使徒工作的一种危险。例如，我们满腔热血地执行使命和工作，以及托付给我们的角色和任务，因此不停做事，深受其害。这是一个坏的情形：太过于担心该做的事和其结果，如此，我们就会变得焦躁不安，因而丢掉了本质，就会陷于耗尽精力、身心疲惫的危险。教宗提醒道：“对我们的生活、对我们常被匆忙束缚的社会、以及对教会和牧灵服务来说，这都是一个重要的告诫。”

接著，教宗指出，不停做事的情况也必然影响家庭，“比如，父亲为了谋生、为了工作，不得不缺席，必须牺牲家庭时间”。当孩子们仍在睡觉时，爸爸妈妈一大早就出门了；他们很晚返回家时，孩子们已经上床睡觉了。教宗说：“这是一种社会不公义！让我们好好想想，我们能做些什么来帮助那些被迫过这种生活的人们。”

为了怜悯有需要的人，应当学习休息

随后，教宗强调，休息并不是也不应该变成一种逃避世界的形式，而是与天主同在，是“在圣神内的休息”，因为只有这样，我们才会对有需要的人和失落的人有关注的眼睛并充满怜悯之心，才能真正有空为他人服务。

最后，教宗勉励道：“事实上，只有当我们的心不被做事的焦虑所消耗，只有当我们懂得如何停下来，在朝拜的宁静中领受天主的恩宠时，我们才有可能拥有怜悯的目光并了解他人的需求。”

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