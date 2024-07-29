教宗方济各：承认年长者的角色，我们就会蒙受许多恩典

第四届祖父母和年长者日前夕，教宗方济各在X帐号@Pontifex上发文，邀请人们关心进入暮年的人，重新发现他们在“家庭、社会和教会中”作出的宝贵贡献。

（梵蒂冈新闻网）在7月28日举行的第四届祖父母和年长者日前夕，教宗方济各在他的X帐号@Pontifex上发文，勉励人们关心那些进入暮年的人。教宗写道：“承认他们在家庭、社会和教会中不可取代的角色，我们也会蒙受许多恩典、许多恩宠及许多祝福。”

祖父母和年长者日由教宗方济各设立于2021年，每年7月份的第四个主日举行，临近7月26日圣若亚敬和圣妇亚纳的瞻礼。今年的主题为“在我年老时，求祢不要抛弃我”（《圣咏》第71篇9节），意在强调孤独是许多年长者生活中的苦涩伴侣，他们常是丢弃文化的牺牲品。

教宗在本届祖父母和年长者日文告中告诫人们，“不可让家中的祖父母和年长者缺少我们的温柔”。借此机会，圣座圣赦院为“本著真正忏悔和爱德精神”在世界各地“参与各项礼仪的人”颁布全大赦，所需条件仍然是办告解圣事、参与感恩祭及按照教宗的意向祈祷。

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