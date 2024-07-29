教宗三钟经：天主将每人力所能及的微薄奉献转变成救恩的器皿

教宗方济各在三钟经祈祷活动中谈论了五饼二鱼的奇迹。他阐明，当我们承认自己有些好东西可以付出，并将它献出去，即使与所需相比远远不够，天主也会予以悦纳并「临在于我们中间」。在感恩祭中也是如此，尤其是我们在领受「基督的圣体圣血时，上主将众人奉献的果实转变成赐给所有人的食粮」。

（梵蒂冈新闻网）奉献、祝谢、分享：耶稣不仅在增饼奇迹（参阅：若六1-15）中做了这三个动作，也在最后晚餐中加以重复，在今天的「感恩庆典中我们也这样做」。教宗方济各7月28日主日在三钟经祈祷活动中谈论了这每一个动作，从主日福音出发，首先阐述奉献的意涵。

「我们藉著这个举动，承认自己有些好东西可以付出，说出我们的『是』，即使我们所拥有的远远比不上所需的。在弥撒中，每当司铎在祭台上奉献饼酒时，强调的就是这一点，每个人献出自己、自己的生命。」

这一切相对于「世人庞大的需求，会显得微不足道，恰如五饼二鱼相对于成千上万人」。但是天主藉著五个饼和两条鱼行了「最大的奇迹，祂临在于我们中间，为了拯救世界」。

向天主谢恩

其次，谢恩意味著「怀著谦逊而喜乐的心」承认自己所拥有的一切都是天主的赏赐，将祂先赐给我们的全部奉上，再加上自己力所能及的一切。

「我们每个人都能再多献出点什么。我能献给上主什么呢？有什么小东西可以付出？微薄的爱。我可以说：上主，我爱祢。但是，我们这些可怜人，我们的爱是如此的渺小，可是我将它献给上主，上主会予以悦纳。」

圣体圣事：在爱德内增进团结

第三个举动是分享，在感恩祭中即为「领圣体」，也就是「当我们一起走向祭台，领受基督的圣体圣血：上主就将众人奉献的果实转变成赐给所有人的食粮」。

「领圣体是美妙至极的一刻，教导我们活出每个爱的举动，视之为恩宠的礼物，为付出和领受的人都是如此。」

教宗最后邀请每个人省思自己「因著天主的圣宠」所能「为弟兄姊妹」做出的独特贡献，反省自己是否向上主谢恩，是否「与他人分享」，而且视之为「相遇和互相充实的时刻」。为此，我们恳请圣母玛利亚「助佑我们怀著信德参与每一台感恩祭，承认并品尝每天赖天主恩宠而得到的『奇迹』」。

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