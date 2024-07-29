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教宗三钟经：天主将每人力所能及的微薄奉献转变成救恩的器皿

教宗方济各在三钟经祈祷活动中谈论了五饼二鱼的奇迹。他阐明，当我们承认自己有些好东西可以付出，并将它献出去，即使与所需相比远远不够，天主也会予以悦纳并「临在于我们中间」。在感恩祭中也是如此，尤其是我们在领受「基督的圣体圣血时，上主将众人奉献的果实转变成赐给所有人的食粮」。

（梵蒂冈新闻网）奉献、祝谢、分享：耶稣不仅在增饼奇迹（参阅：若六1-15）中做了这三个动作，也在最后晚餐中加以重复，在今天的「感恩庆典中我们也这样做」。教宗方济各7月28日主日在三钟经祈祷活动中谈论了这每一个动作，从主日福音出发，首先阐述奉献的意涵。

「我们藉著这个举动，承认自己有些好东西可以付出，说出我们的『是』，即使我们所拥有的远远比不上所需的。在弥撒中，每当司铎在祭台上奉献饼酒时，强调的就是这一点，每个人献出自己、自己的生命。」

这一切相对于「世人庞大的需求，会显得微不足道，恰如五饼二鱼相对于成千上万人」。但是天主藉著五个饼和两条鱼行了「最大的奇迹，祂临在于我们中间，为了拯救世界」。

向天主谢恩

其次，谢恩意味著「怀著谦逊而喜乐的心」承认自己所拥有的一切都是天主的赏赐，将祂先赐给我们的全部奉上，再加上自己力所能及的一切。

「我们每个人都能再多献出点什么。我能献给上主什么呢？有什么小东西可以付出？微薄的爱。我可以说：上主，我爱祢。但是，我们这些可怜人，我们的爱是如此的渺小，可是我将它献给上主，上主会予以悦纳。」

圣体圣事：在爱德内增进团结

第三个举动是分享，在感恩祭中即为「领圣体」，也就是「当我们一起走向祭台，领受基督的圣体圣血：上主就将众人奉献的果实转变成赐给所有人的食粮」。

「领圣体是美妙至极的一刻，教导我们活出每个爱的举动，视之为恩宠的礼物，为付出和领受的人都是如此。」

教宗最后邀请每个人省思自己「因著天主的圣宠」所能「为弟兄姊妹」做出的独特贡献，反省自己是否向上主谢恩，是否「与他人分享」，而且视之为「相遇和互相充实的时刻」。为此，我们恳请圣母玛利亚「助佑我们怀著信德参与每一台感恩祭，承认并品尝每天赖天主恩宠而得到的『奇迹』」。

链接网址： www.vaticannews.cn

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2024 July 29, 10:37

《三钟经》是纪念天主降生成人无限奥迹的经文，每日诵念三遍，即清晨六点，中午十二点和晚上六点圣堂敲响钟声的时刻，因此在中文语境中被称为三钟经。而三钟经的拉丁文名为Angelus，取自第一句“上主的天使向玛利亚报喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一个单词。《三钟经》由三条论及耶稣基督降生成人奥迹的短句和三遍《圣母经》组成。在每个主日和重大瞻礼，教宗都会从梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领圣伯多禄广场上的信众一同诵念此经文。念经前，教宗会发表简短的讲话，讲解当天的读经；之后，教宗会问候广场上的朝圣者。从复活节到圣神降临节，《三钟经》由《天皇后喜乐经》代替。后者是一篇纪念耶稣基督复活的经文，以三遍《光荣颂》为结尾。

最新的三钟经/天皇后喜乐经

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与教宗一起祈祷

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三钟经

启：主的天使向玛利亚报告。

应：她因圣神受孕。

（圣母经一遍）

启：我是主的婢女。

应：请照祢的话在我身上成就。

（圣母经一遍）

启：天主圣子降生成人。

应：居住在我们中间。

（圣母经一遍）

启：天主圣母请为我们祈求。

应：使我们堪当承受基督的恩许。

启：请大家祈祷：

应：天主求祢把祢的圣宠注入我们心中，我们既因天使的预报，得知祢的圣子降生成人，亦愿赖祂的苦难及祂的十字圣架，获享复活的光荣。因我们的主基督。阿们。

愿光荣归于父、及子、及圣神；起初如何，今日亦然，直到永远。（三遍）

教宗或宗座降福礼

启：愿主与你们同在。

应：也与你的心灵同在。

启：愿上主的圣名受颂扬。

应：从现在直到永远。

启：上主的圣名是我们的助佑。

应：因祂创造了天地。

启：愿全能的天主，圣父，圣子，圣神降福你们。

应：阿们。