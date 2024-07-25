教宗任命布雷夏·莫拉女士为金融信息监管局委员会成员

教宗指定布雷夏·莫拉女士接替夏罗内女士，成为梵蒂冈金融信息监管局委员会成员。

（梵蒂冈新闻网）布雷夏·莫拉（Concetta Brescia Morra）女士获教宗方济各任命为金融信息监管局委员会成员，接替夏罗内（Antonella Sciarrone Alibrandi）女士。后者被任命为意大利宪法法院的法官。

布雷夏·莫拉女士现职为罗马第三大学经济法教授，她教的科目是银行及金融市场法和欧盟金融法。同时，她也是该大学关于欧洲银行及金融法的跨学系研究中心主任。

这位新的委员会成员最初在意大利国家银行任职，然后进入学术界，投身于科学研究，在许多重要的全国和国际期刊上发表论文。她也是「银行法规」手册的作者，以及「社会期刊」的主编。

布雷夏·莫拉教授在多个国际组织担任过重要职务。她是欧洲议会银行处理机制方面的顾问，也曾是欧洲银行管理局（EBA）的银行利益关系人小组成员。此外，她曾先后担任欧洲中央银行内部行政审查机构（ABoR）的副主席和主席，任务是在银行监管方面评估欧洲央行决策的合法性。

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