教宗接见辅祭员：与耶稣在一起亲近那些受苦和卑微的人

教宗方济各在圣伯多禄广场接见了来自欧洲各国的七万名辅祭员，他们来到罗马参加由国际辅祭员联合会（Cim）组织的第十三届朝圣活动。在与这些青少年的晚祷中教宗强调，唯有通过基督，祂在圣体圣事中“精神上和肉体上与我们同在”，我们才能像祂一样去爱，“与哭泣的人一同哭泣，与欢喜的人一同欢喜，不带评判”。年轻人在信友祷文中为世界和平祈祷。

（梵蒂冈新闻网）梵蒂冈广场上的景象让教宗方济各感动，他看著被男女青少年填满的贝尼尼半圆形广场，不禁感叹道：“圣伯多禄广场总是那么美，但有了你们，它变得更美了！谢谢你们！谢谢你们来到罗马。”

教宗方济各7月30日接见了来自欧洲20个不同国家的七万名辅祭员。他们穿著各色T恤、举著横幅、旗帜、戴著头巾和帽子，用伞遮挡七月的炎热，在日落时分将圣伯多禄大殿前的广场装点得五彩缤纷。他们来罗马参加国际辅祭员联合会（Cim）组织的第十三届朝圣活动，今年的主题是“与你在一起”。

霍勒利希枢机的致辞

国际辅祭员联合会主席霍勒利希（Jean-Claude Hollerich）枢机向教宗方济各致辞，解释了辅祭员朝圣口号的意义：“首先是指向基督。因为正是在祭台服务中我们特别接近祂。‘与你在一起'也意味著彼此更加亲近，通过与基督的特殊纽带，在辅祭员之间诞生了真正的友谊”。霍勒利希枢机的致辞结束后，晚祷开始。一些辅祭员将乳香颗粒放入一个大香炉中。香脂开始释放香气，大香炉开始摇摆，仿佛重复了辅祭员在礼仪庆典中多次进行的动作。

在圣体圣事中耶稣与我们同在

在宣读了福音之后，教宗方济各向年轻人讲话。他强调了辅祭员在礼仪中的“服务经验”，其中“‘与你在一起’的主角是天主”，并提醒大家“耶稣说过：‘哪里有两个或三个人，因我的名字聚在一起，我就在他们中间。’”。这一切在弥撒中达到顶峰，在那里，“‘与你在一起’成为真实的临在，天主具体地临在于基督的圣体圣血中”。这是一个司铎每天在他手中看到的奥迹。“当你们在祭台服务时，你们也看到了这一点。”

教宗对辅祭员们说：“当我们领受圣体圣事时，我们可以体验到耶稣在精神上和肉体上‘与我们在一起’。祂对你说：‘我与你在一起’，但不是用言语，而是在爱的行为中，即圣体圣事中。”

像基督一样去爱，以新的方式与他人相处

在圣体圣事中，因为耶稣“与我们同在，我们也可以真正与祂同在”。对教宗方济各而言，这是“关键点”。“这是我们可以给予他人的‘与你在一起’。这样我们就可以实现耶稣的教导：‘你们要彼此相爱，如同我爱了你们一样。’”

因此，当我们在心中和体内保存天主的这个奥秘时，我们就有能力以新的方式与他人相处。教宗说：“你要感谢耶稣，永远只感谢祂，你也可以对身边的人说‘我与你在一起’，但不是用言语，而是用行动，用心，用具体的亲近——不要忘记具体的亲近——与哭泣的人一同哭泣，与欢喜的人一同欢喜，不带评判，不带偏见，不封闭，不排斥。”

活动结束时，教宗方济各给予降福，然后在轮椅的帮助下，与几位青少年交流。有些人送给他礼物，有些人请求祝福、题词或签名。

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