教宗：不要惯于抛弃老人，让代际联盟成长

教宗方济各在诵念三钟经活动后，回顾了当天普世教会庆祝的世界祖父母及长者日，他邀请社会对抗年长者经受孤独的“悲剧现实”，因为“未来取决于我们如何共同生活”。

（梵蒂冈新闻网）我们不要对抛弃老人习以为常，应通过代际间的联盟来对抗这一现实。教宗方济各于7月28日主日在梵蒂冈宗座大楼带领信众诵念三钟经后，提及当天普世教会庆祝的世界祖父母及长者日，今年的节日主题是“在我年老时，请不要抛弃我”，它关乎一个影响当今社会的悲剧现象，教宗也指出，这会使人类的未来置于危机之中。

“老人被遗弃实际上是一个悲剧的现实，我们不能对此习以为常。对于他们中的很多人而言，尤其在炎炎夏日，孤独会有可能成为他们难以承受的负担。今天的节日呼吁我们倾听老年人的声音，他们说著‘请不要抛弃我！’，我们应该回答道‘我不会抛弃你的！’。让我们加强祖孙辈间、青年和长者间的联盟。让我们对老年人的孤独说‘不’！我们的未来很大程度取决于祖孙们如何学会共同生活。我们不能忘记老人！为所有的祖父母献上我们的掌声！”

教宗的讯息

教宗在今年发表的世界祖父母及长者日的文告中，谴责了个人主义思维的传播，称其会使老年人被边缘化，他们常常被视为社会的累赘和过高的成本。教宗随后展示了让祖父母和老年人感受到家庭温情的重要价值，以回应丢弃和遗弃文化。教宗还谴责了“代际间的对立”，这是“冲突文化的毒果和骗局”，他邀请众人重新找回“兄弟情谊的乐趣”，正如《圣经》所教导的那样，“独居不能成为唯一的选择！”

每日践行福音

教宗在向信友致意的最后，还不忘提到在罗马庆祝的加尔默罗山圣母瞻礼。“今晚在台伯河将会举行水上的圣母游行”，教宗最后总结道，这是一个向圣母玛利亚学习如何在每日的生活中践行福音的机会！”

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：

http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html