国际辅祭员罗马朝圣活动：基督与福音的特别见证人

第13届国际辅祭员朝圣活动于7月29日至8月3日在罗马举行。来自15个国家的5万多名男女辅祭员将于30日下午在圣伯多禄广场晋见教宗方济各。

（梵蒂冈新闻网）「你不要害怕，因为我与你在一起」：这句选自《依撒意亚先知书》的话（四十一10），启发了第13届国际辅祭员朝圣活动的格言。本届朝圣活动于7月29日至8月3日在罗马举行，「与你在一起」的口号要陪伴约5万名齐聚在永城罗马的男女辅祭员度过这一周。

国际辅祭员联合会（CIM）主席霍勒利希（Jean-Claude Hollerich）枢机在一封邀请信中向辅祭员们表示，在前往伯多禄之墓朝圣期间，「我们渴望体验到我们是个团结的教会、年轻的教会、有活力的教会，你们以辅祭员的身份在其中扮演关键角色，因为你们在各自的堂区和教区内是耶稣基督和福音喜讯的特别见证人」。「教会需要这个见证。」

来自15个国家的辅祭员

这朝圣活动的参与人数众多，他们分别来自奥地利、匈牙利、比利时、瑞士、克罗地亚、斯洛伐克、法国、立陶宛、卢森堡、葡萄牙、捷克、罗马尼亚和塞尔维亚，还有些辅祭员来自遭受战争折磨两年多的乌克兰。人数最多的团体来自德国，约有3.5万人参加。

所有参与活动的辅祭员将于7月30日下午在圣伯多禄广场晋见教宗方济各。

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