教宗：战争是一场挫败，请为奥运会休战

教宗方济各在三钟经祈祷活动后，再度为和平呼吁，尤其考虑到巴黎奥运会召开在即，他期许运动员们成为和平的使者和包容性社会的标志。教宗还为饱受战争折磨的乌克兰、巴勒斯坦、以色列、缅甸，以及其它陷入冲突之中的国家祈祷。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各于7月21日主日在梵蒂冈宗座大楼带领信众诵念三钟经后，再度为和平发声。教宗展望了即将于下周召开的巴黎奥运会，以及紧随其后的残奥会，他没有忘记世界的现状，更没有忘记那些仍在遭受战争摧残的地区。

运动员应成为和平的使者

第三十三届夏季奥林匹克运动会于7月26日至8月11日在法国首都巴黎举办，届时将有来自205个国家和地区代表团的11475名运动员齐聚浪漫之都，俄罗斯和白俄罗斯运动员作为中立者参赛。2020年东京奥运会由于疫情延期一年召开，而此次是疫情后的首届奥运会。国际奥林匹克委员会主席托马斯·巴赫（Thomas Bach）特别为奥运会难民代表团感到骄傲。对于这场万众期待的世界盛会，教宗燃起了新的希望：

“体育有著巨大的社会力量，足以和平地凝聚不同文化的人民。我期许这件盛事能成为我们共建包容性世界的标志，也希望运动员们用他们体育的见证成为和平的使者和青年的楷模。值得一提的是，根据古老的传统，奥运会应是实现休战的契机，并展现出对和平的真切意愿。”

战争是一场挫败

教宗吁请众人不要忘记“饱受摧残的乌克兰、巴勒斯坦、以色列、缅甸，以及其它许多处于战争之中的国家”。

“我们不能忘记，千万不能忘记，战争是一场挫败！”

在乌克兰，俄罗斯军队连夜用五枚导弹和大约四十架无人机发动了大规模攻击，但基辅的防御很大程度上击退了莫斯科的空中攻势。在中东地区，战火已经蔓延至黎巴嫩和也门。在缅甸，内战的加剧导致针对学校的破坏性袭击激增。

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