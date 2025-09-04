维泰博圣女罗撒瞻礼庆典：塔轿游行揉合信仰与传统

维泰博圣女罗撒瞻礼前夕，意大利拉齐奥行政区维泰博为其主保举行庆祝活动，即圣女罗撒塔轿游行。此活动是联合国教科文组织所承认的非物质人类文化遗产，揉合信仰、历史与城市的认同感。

（梵蒂冈新闻网）维泰博圣女罗撒塔轿游行「是个让信仰与百姓相结合的传统，应当到现场亲身体验」。该城市新闻办公室主任帕洛塔（Cristina Pallotta）女士以这句话描述了他们每年主保瞻礼前夕举行的这项活动。它融合了宗教情愫、历史记忆和集体参与，是联合国教科文组织所承认的非物质人类文化遗产。

始于1258年

这项传统始于13世纪。帕洛塔女士解释道，「这一切从1258年开始。那一年的9月4日，原本葬在波焦圣母堂的圣女罗撒遗体要迁移到现今的圣女罗撒隐修院，亚历山大四世教宗和四名枢机也在场」。一个从未间断过的记忆遂由此展开。

当地团体每年重复这个仪式，直到1600年左右，抬轿的概念首次成形，也就是轿夫们抬起圣女态像游行。在塔轿出现以前，游行时只用了圣女画像和华盖，同样是纪念1258年9月4日迁移圣女遗体的事迹。自从改为塔轿开始，此游行变得愈加盛大，甚至成了今天众人熟知的：一座高耸入天的塔，里面有圣女罗撒的态像。

圣女罗撒：本身就是奇迹的少女

圣女罗撒很年轻就蒙主恩召，年仅18岁，但她充满灵性和人性的事迹深深打动她同时代的人。帕洛塔女士表示，「她生前在圣达弥盎加辣隐修院外敲门，却不得其门而入。当时，她对隐修女们说：我活著的时候，妳们不要我，但是我死后，妳们必定会乐于接待我。事就这样发生了」。

如今，圣女罗撒的遗体保留在透明棺木内，前来敬礼的朝圣者络绎不绝。帕洛塔女士进一步阐明，「每天有成千上万的人向她致敬，不只是维泰博本地人，也有从世界各地而来的信友。她的身躯瘦小、单薄，却让人想到无尽的爱、信仰和虔敬之心」。

圣女罗撒的生命本身就是一个奇迹：「她天生少了胸骨。这种情况根本活不了几年，但她活到了18岁，多个奇迹借由她而发生，至今依然为人津津乐道。」

《诞辰》塔轿

圣女罗撒塔轿每隔五年就要更换。目前使用的这座塔轿名称是《诞辰》（Dies Natalis），意指圣女从尘世进入天国的新生。

帕洛塔女士指出，这是《诞辰》塔轿第二年上场，它高达30米、重达5公吨，需要113名圣女罗撒的轿夫才抬得动。在游行过程中，每一段路途的轿夫人数各不相同：「塔轿穿越市中心最狭窄的道路时，有些轿夫无法保持队形。因此，留在塔轿底下的人要承担多的重量。」

游行活动从圣女主保瞻礼前夕、9月3日晚上9点开始。帕洛塔女士讲述说，「路上灯都关了，只剩下塔轿光亮夺目。它有如一座光明的钟塔，在圣女生活过的街道上由轿夫们抬著前行」。

圣女罗撒的轿夫

这游行如果没有轿夫，就不可能实现。因此，当地组成了圣女罗撒的轿夫班子。帕洛塔女士表示，轿班班长发号施令，高架塔下方每个人都有明确的角色，他们只听班长的指挥。而且，有些轿夫还拿绳子和竿子，他们尤其在最后一段路程加入进来。

帕洛塔女士总结道：「游行路途总长约一公里，但是最后一段是上坡路，而且必须跑著上去。这是令人兴奋得屏息凝气的时刻，不仅为轿夫而言，对观众也是如此。」

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html