阿库蒂斯母亲谈儿子封圣：他触动很多心灵，是通往耶稣的门

在阿库蒂斯荣列圣品当天，新圣人的母亲安多尼娅向本新闻网表示，关于儿子的最美记忆是他始终慷慨地爱天主和他人。

（梵蒂冈新闻网）人们很难想像，一位母亲目睹自己的儿子在数万人面前被册封为圣人，会是怎样的心情。新圣人阿库蒂斯的母亲安多尼娅（Antonia Salzano）9月7日上午偕同丈夫和一双儿女在圣伯多禄广场出席了教宗为她儿子主持的封圣大典。随后，她向本新闻网分享这几年的心路历程。

安多尼娅首先指出，这段路程持续了很多年，而且他们从新圣人那里得到「许多美妙的惊喜」。她说：「事实上，我们每天都听到有关奇迹和皈依的消息。因此，所有信友当然都会欢欣鼓舞。我则是既感动又平静、祥和。」

这位母亲提到，全世界都有人敬礼阿库蒂斯，包括在中国、日本、美国和拉丁美洲。她相信，阿库蒂斯「正在以他的芳表和带有感染力的信仰触动很多人的心灵、很多人的生命」。

谈到阿库蒂斯留下的回忆，安多尼娅特别提到新圣人对圣体奇迹展览的关切。他当时说：「演唱会、足球赛会场前大排长龙，基督真实临在的圣体龛前却没有这种队伍。」

这位母亲回忆说，有一年她度假时，阿库蒂斯连夜忙著圣体奇迹展览的事宜，半夜两三点都不睡，跟阿库蒂斯住在同一间屋子的外婆便催促外孙说：「这些事交给教会去做吧！」但是阿库蒂斯每年夏天都在筹备这些事。他关心的是人们应当理解圣体圣事的重要性。此外，新圣人的母亲也提到，关于儿子的最美回忆当然是「他对近人，尤其是天主的慷慨和爱」。

封圣大典过后，安多尼娅指出，「她的信仰生活将会一如往昔」，因为「人生是迈向成圣的旅途」。在这条路上，新圣人阿库蒂斯「有如一扇门、一扇通往耶稣的门」。

