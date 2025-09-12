真福科兹明斯基的修女们和乌克兰人的痛苦

圣母无玷圣心小姊妹会是在危机期间创建的，目的是拯救处于困境中的人。今天，这个由真福科兹明斯基神父创立的修会在战争期间仍与乌克兰居民同在。她们给予关怀、聆听、安慰和照顾。该修会总会长科瓦尔斯卡修女向本新闻网表示，“对我来说，在波兰或者乌克兰去世并不重要，因为那里有我的同会姊妹、我的团体”。

达尔莫罗斯（Karol Darmoros）

“在危机时期”的修会

圣母无玷圣心小姊妹会是真福科兹明斯基（Honorat Koźmiński）神父创立的12个修会中的一个，目前这些修会仍非常活跃。这些修会是在波兰分治期间创建的，当时教会和波兰正经历著艰难时期。圣母无玷圣心小姊妹会总会长科瓦尔斯基（Judyta Kowalska）修女表示，“我们是危机下的修女，修会是在危机时期创立的，旨在挽救面临精神和物质危机的人们。身为修女，我们不穿会服，我们与人们同在，关注他们的哀愁和喜乐”。

今天，该修会分布于波兰、立陶宛、拉脱维亚、德国、意大利罗马，尤其是乌克兰。在乌克兰，有80位修女在21个机构服务，她们也临在于特别危险的地方：哈尔科夫、基辅、敖德萨，以及克里米亚和德涅斯特河沿岸。

修女在艰难时刻陪伴人们：挚爱死亡时

战争爆发后的首要行动

2022年2月24日，俄罗斯对乌克兰发动大规模袭击时，科瓦尔斯基修女清楚地向在乌克兰的修女们说，在任何时候，她们随时都可以在波兰寻求庇护。她指出，“她们中没有很多人来波兰，大多数都留在乌克兰了，那些来到波兰的修女则在边境为难民服务。修女们懂语言，可以翻译、给予帮助和安慰”。

在乌克兰，修女们从一开始就多次组织为和平祈祷的祈祷会和守夜礼。总会长曾多次探望遭战争袭击地区的团体，她说，“她们不希望人们找不到精神上的支持。她们知道她们必须与人们同在”。

最难的是与失去希望的人同在

在战火下陪伴受创者

该修会在乌克兰的总领天使圣弥额尔区会长卡尔马柳克（Kamila Karmaluk）修女向本新闻网表示，“我们活在当下。在哈尔科夫或敖德萨等艰苦的地方，在听到枪声时，修女们和人们就会躲在地铁站或地下室里。然后再回到工作岗位——医院、堂区、难民中心。最难的事情，是与厌倦了战争、失去希望的人在一起，跟他们谈论天主”。修女们提供物质上的帮助，也会单纯地陪伴著他们。“有时，需要与他们同哭泣，有时我们默默地一起前往失去了一切的家。”

心中哭泣的学校

战争期间，卡尔马柳克修女在亚布卢尼齐亚的明爱会中心工作，那里接待了数百名难民。修女说，“我没有亲身经历这场战争，而是通过这些人的眼睛和碎裂的心而经历了这场战争。我听他们诉说时，一听就是好几个小时。这是一所心中哭泣的学校”。

修女讲述了一个女儿的故事。她的母亲在异地去世，她甚至没有地方安置骨灰盒。“她在一个圣堂里跪著说：‘修女，我甚至不知道把我母亲葬在哪里。’对于那些不知道明天会发生什么事的人来说，这样的悲剧每天都在发生。”

具体援助

除了临在和灵性的支持，修女们还以实际的方式工作。在基辅，她们每个月为在战争中失去挚爱的妇女举行聚会。在敖德萨，其中一位外科医生修女挽救了受伤士兵的性命。在很多地方，真福科兹明斯基的修女们提供食物、清洁用品，并探望病患和孤独的人。

做外科医生的修女

为了更好的服务，许多修女在哈尔科夫-扎波罗热教区主教贡恰鲁克（Pavlo Goncharuk）负责管理的随军司铎学校进修并取得证书。培训课程提供多种方法来帮助遭受创伤的人和士兵的家人。

主教在敖德萨主持弥撒

如何协助？

因著恩人的协助，修女们才能维持她们的工作。援助款项可直接汇到圣母无玷圣心小姊妹会的银行账户，注明“援助在乌克兰有需要的人”。科瓦尔斯卡修女强调，“我们寻找那些没人聆听的人：孤独、患病、无家可归者。他们都很高兴，因为他们知道有人惦记著自己。”关于支持修女工作的可能性，详情请前往她们的网站查询：www.honoratki.pl。

