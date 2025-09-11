基督之光婢女会修女为贝宁盲人服务

自1993年起，基督之光婢女会的修女们一直管理著接纳和陪伴盲人儿童、青少年和青年的西洛埃中心，以确保他们能够接受教育和专业培训，旨在帮助他们摆脱被遗弃和乞讨的困境而融入社会，且人性尊严得到尊重。

西洛埃中心

7月13日差不多是15岁的马克西姆（Maxime）去度假的前夕。如果他似乎迫不及待地想再次见到他的父母，那么他也已经开始怀念在托尼齐恩（Adelaide Tognizin）修女营造的亲切气氛中度过的那些岁月，他把这位修女视为“他的第二个母亲”。托尼齐恩修女是西洛埃中心的负责人，该中心位于离贝宁政治经济中心的科托努（Cotonou）约83公里的詹格兰梅市（Djanglanmey）。

马克西姆出生于贝宁西南部克卢埃康梅市（Klouékanmè ）的一个村庄，他5岁时来到这个中心，那时他已完全绝望了。他叹口气说，“我生来就是一个瞎子”。“2015年来到西洛埃中心之前，因我失明，我以为自己的生命已经结束了”。马克西姆感谢修女的陪伴，2025年7月他获得了第一周期学习证书。令他惊讶的是，他能在西洛埃“学习电脑技术、说和读法语，并入学”。此外，他欣喜地说：“中心给了我新生活的机会。”

实际上，在贝宁，尽管近年来立法有所改善，可视障者的处境总体上仍不乐观。基督之光婢女会总会长阿贾格巴（Nadine Adjagba）修女说，这些人“往往是被家庭遗弃的，被视为‘低人一等’”。在这种环境下，在时任西南部洛科萨的主教萨斯特雷（Robert Sastre）的支持下，耶稣圣心仁爱孝女会的阿博翁（Marie Agbovon）修女于1983年1月3日创建了西洛埃中心。

“培育盲人的独立性”

1993年，当萨斯特雷主教将西洛埃中心委托给基督之光婢女会的修女们管理时，目标很明确：就是使这中心成为“一个空间，让寄膳宿者、视障者和盲人不仅在其内接受适当的培育，也能培育他们的独立性”。因此，这个中心接纳6岁以上的视障儿童。阿贾格巴修女解释说，这里提供两种选择：“一种是那些仍可以上学和学习盲文的人；另一种是，那些因年龄太大无法再回学校的人，可以学习手艺。”

托尼齐恩修女说，从中心创立以来，已有300多人在这里膳宿过。在这些前寄膳宿者中，修女提到教师、手工艺作坊的男女师傅。她惊奇的说，“甚至还有一些人在法国等国外大学接受培育”。

“我们的安慰是看到这些孩子茁壮成长”

尽管有这些喜悦和希望的原由，但基督之光婢女会的修女们仍然要面对各种困难。寄膳宿者除了无法看到自己周围的一切，他们大多数人还常常对自己的未来感到焦虑。一位寄膳宿者让（Jean）说，“对我而言，最大的挑战是寻找机会在学业上取得长足进步，并找到一份与我的残疾和技能相对应的工作”。阿贾格巴修女解释道，事实上，“主要问题仍然是他们的专业融入；他们在国内找工作并非易事”。

此外，基督之光婢女会的修女们发现有时不得不要自己面对照顾这些孩子的责任。托尼齐恩修女难过地说，“很多父母亲把孩子托付给西洛埃中心后就不再过问了”。同样的，“当中心送他们回去渡假时，父母亲并不总是乐意接待他们”。所以，责任就越积越多，“有时缺乏资源来适当满足他们的营养需求，健康和衣物需求，这是一个相当大的负担”。托尼齐恩修女最后指出，然而，“我们最大的喜悦和慰藉，就是看著这些孩子茁壮成长，拥有美好的未来”。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html