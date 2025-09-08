阿库蒂斯圣髑在监狱陪伴服刑人：启发人心的纯真榜样

今年2月，亚西西主教索伦蒂诺将阿库蒂斯的圣髑赠予意大利瓦雷泽省的监狱。监狱专职司铎：「他的礼物及其临在结出了许多灵性果实。」

（梵蒂冈新闻网）在意大利瓦雷泽省布斯托阿西齐奥（Busto Arsizio）监狱里，见不到儿子的马尔谷（Marco）每个主日都在阿库蒂斯的圣髑前祈祷，将儿子托付给这位年轻的圣人。除了他以外，还有依撒格（Isaac），他的家人在圣堂枪击事件中全数遇害身亡后，他便逃离尼日利亚。亚梅因（Jamein）也常在阿库蒂斯圣髑前祈祷，他因著监狱志工眼中反映出的耶稣目光，在监狱里皈依天主教，刚于今年2月领洗。这些是该监狱专职司铎里博尔迪（David Maria Riboldi）神父向本新闻网讲述的一些与圣髑有关的故事。

特别的礼物

今年2月12日，阿库蒂斯长眠之地、亚西西教区主教索伦蒂诺（Domenico Sorrentino）将阿库蒂斯的一个圣髑送给布斯托阿西齐奥监狱。目前这个圣髑上方挂著由极具艺术天份的服刑人所绘制的圣人画像。监狱专职司铎向本新闻网表示，「那份礼物和临在深受服刑人的欢迎。他们的个人经历往往十分悲惨，但他们觉得圣阿库蒂斯是个朋友或值得信赖的对象，并将自己托付于他」。

「自从有了圣髑与我们在一起后，阿库蒂斯就成了我主日弥撒讲道和灵修培育的一部分，我藉著这些来接近服刑人」。例如，阿库蒂斯的名言：「不是我，而是天主。」或者：「人人生来独一无二，但很多人过世时却像个复制品。」阿库蒂斯称圣体圣事是「通往天国的高速公路」，监狱专职司铎则强调，这条道路「恢复我们按照天主肖像而受造的独特性」。

阿库蒂斯和弗拉萨蒂是「纯真」的榜样

在阿库蒂斯和弗拉萨蒂荣列圣品的这一天，他们爱天主和服务他人的榜样，对于失去自由的服刑人来说更是珍贵。里博尔迪神父最后指出，这两位新圣人「教导了在童年过后也不丢失的纯真，即使是公开犯罪的人也不例外，因为天主再次将纯真赐给我们，而圣阿库蒂斯和圣弗拉萨蒂真诚又清澈的眼神让人想到这一切」。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html