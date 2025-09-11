宗座神学科学院研讨会：福音能启迪政治策略

宗座神学科学院院长谈论9月11日至12日在梵蒂冈举行的研讨会，众多国际与会者在会上探讨一种更整体、平等且共享的人类发展。圣座国务卿帕罗林枢机为此发表开幕致词。

（梵蒂冈新闻网）神学家、企业家和专家于9月11日至12日齐聚在梵蒂冈庇护四世别墅，探讨哪些途径有助于促进一种更整体、平等且共享的人类发展。这场国际研讨会的主题是「受造界、大自然和环境，促进世界和平」，圣座国务卿帕罗林枢机为此发表开幕致词，圣座福音传播部代理部长塔格莱枢机要在会议最后一天发表讲话。

专家们为这场研讨会提供丰富的贡献。他们不仅从意大利多个地方前来，也来自菲律宾、韩国、卢森堡、美国和黎巴嫩。主办方宗座神学科学院院长斯塔利亚诺（Antonio Staglianò）主教向本新闻网解释道，这场会议旨在「让那些以福音为思想基础的人能彼此相遇，因为说到底，神学是生活的智慧」。

实际上，关于信仰的学问是「真正的学问，它能照亮人类生命的步伐，甚至能启迪政治策略。基督信仰的启示不可只是虔敬的对象」。斯塔利亚诺主教由此提及方济各教宗的整体生态，以及本笃十六世和若望保禄二世这两位教宗的人类生态。主教强调，这并非实行与社会学有关的生态思想，而是要有「一种涵盖生命与世界的整体愿景，进而创造出爱的文明，在其中各种生态问题必定不是抽象的，却与人类的重大问题起到相互作用。大地的呼声就是穷人的呐喊」。

9月12日周五下午，与会者将在圣伯多禄大殿参与斯塔利亚诺主教所主持的弥撒圣祭。

