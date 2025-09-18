9月18日 常年期第二十四周星期四

弟茂德前书 4:12-16 圣咏 111[110]:7-8,9,10 路加福音 7:36-50

设想时光倒流，让我们回到童稚时代，在那还未变得自以为是、故步自封之前，若果幸运地遇到一位良师，有如保禄对弟茂德那样，给我们循循善诱，耐心地教导我们如何做信徒的模范，我们会照著去做吗？抑或会放任自己，接受私欲偏情的摆布，做个随波逐流的人？

今天我们长大了，清楚知道，无论是多么正确的教导，都未必能够引起正确的回应。就算是出自耶稣的口，像路加记载的耶稣，亲自藉著跪哭的罪妇，指出全心爱主便能得到救赎，心硬的人在那一刻，仍不会反省自己对主的爱是否足够，反而偏执地去质疑耶稣何来赦罪的权柄？有很多道理其实相当浅显，不用怎样深思就能明白，但我们却很容易为自己找些理由去拒绝依从，又或者扮粗心忽略。

那个晚上，那妇人泪湿耶稣的脚，用头发擦干，口亲后抹上香液。整个场面，生动而熟悉，不断提醒我们：只要重新去爱，天主一定会宽赦我们的罪过。

主，求祢垂怜！

