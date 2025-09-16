9月16日 常年期第二十四周星期二 教宗圣高尔乃略 及 圣西彼廉主教（殉道）（纪念）

弟茂德前书 3:1-13 圣咏 101[100]:1-2,2-3,5,6 路加福音 7:11-17

至亲离世，遗下孤寡老少，当事人悲恸欲绝，旁人也为之黯然。路加笔下的主耶稣，在面对人生的生离死别，既具掌管生与死的天主性权能，也完全流露出人性的至高情操 — 悲天悯人，感同身受。祂同情这位丧失独子，失落了唯一依靠与全部希望的寡妇，给了她具体而亲切的爱。

肉身的死亡虽然是定律，人却因基督的救赎而生于永恒：「耶稣便把他交给了他的母亲」；也将我们交回给天主父。

基督徒所跟随的，是一位悲天悯人的主。我们受洗皈依，白白地蒙受了死而复生的救恩大爱。唯真正死于罪恶，活于基督的人，才能无私而又彻底地以基督的心为心，与乐者同乐，与忧者同忧，彰显出主的爱如何在我们内工作，如何让逾越的喜乐与平安，丰盛自己，也美化别人的生命。

良善心谦，悲天悯人的主耶稣基督，请教我们向祢学习，做个懂得在繁忙生活中停下脚步，体贴地抚恤别人创伤的基督徒。

内容来源取自《和平月刊》

