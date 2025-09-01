9月1日 常年期第二十二周星期一

得撒洛尼前书 4:13-18 圣咏 96[95]:1,3,4-5,11-12,13 路加福音 4:16-30

难道我们不比他们更配吗？— 这可能是耶稣当时同乡人的心底话。一个为同乡再熟悉不过，也跟他们一样，甚至比他们更平凡的普通人，怎么能说出那样动听，还带有威力的天主话语？更关键的是，祂竟然把自己比作经书上的先知，甚至是默西亚！耶稣体会到他们的心情：不解、扰乱，甚至愤怒。祂继续用大家熟悉的旧约故事申述，不是为激怒，而是为提醒，邀请他们回看历史：你们的伟大先知，就因为本族人的无信，而转身向外邦人展示天主的眷顾和祝福。

以默观的态度来阅读并祈祷，也许会发现我内心，也有类似耶稣同乡的说话。面对那些看似「不属我类」的人：移民、外劳、外来游客、那些我本就带有偏见的人群……我或许也会因为一些利益共享或被干扰，或单纯的心理偏见，而自觉比他们更优越、更「配得」。同样，在教会内，我或许也如此看待某些人。然而，耶稣却邀请我，不断扩展我的心，并提醒我：我们的天主包容一切。

主耶稣，愿祢的爱不断扩阔我的胸襟。

