圣言会总会长：在受伤的世界中带来天主的光

在圣言会创立150周年及纪念日之际，现任总会长安瑟尔莫·里卡多·里贝罗神父接受本新闻网采访时强调，我们目前的使命是“在受伤的世界中带来天主的光”。安瑟尔莫神父承认西方世界正在远离宗教，但“我们的使命依然还留有空间”。在纪念日当天还举行了常设艺术廊的揭幕礼，随后举行由范达民枢机主持的弥撒圣祭。

（梵蒂冈新闻网）2025年9月8日是圣言会（Società del Verbo Divino）创立150周年及纪念日。在此机会上，现任圣言会总会长、来自巴西的安瑟尔莫·里卡多·里贝罗神父（Anselmo Ricardo Ribeiro）接受本新闻网采访时表示，“对我们来说，这首先是一个感恩的时刻，感谢天主为我们及通过我们所做的一切”。接著，安瑟尔莫神父深入谈及修会的神恩，以及未来修会生活将面临的挑战。借此庆典，神父还表示“也是检视我们历史的机会，承认其中既有光明，也有阴影。为此，我们需要求得宽恕。最后，也是思考未来的一个机会”。

9月8日星期一，为了分享这一重要里程碑与喜乐时刻，在罗马圣言会总会院举行了常设艺术廊揭幕礼，展览内容包括来自圣言会传教地区的照片、见证与艺术作品。随后，下午5点在罗马的圣本笃堂，由圣座修会部副部长范达民（Ángel Fernández Artime）枢机主持隆重感恩祭。参加当日会庆的嘉宾还有圣座福音传播部代理部长，圣座福音传播部初传福音和新建地方教会部塔格莱枢机。

荷兰与德国交界处的圣言会施泰尔母院 (©Steyler Missionare)

圣杨生·爱诺德的神恩与福若瑟的使命

1875年9月8日，圣母诞辰节，圣言会在荷兰与德国的交界处施泰尔（Steyl）小村，在艰困的情形中正式成立。在修会成立当天的感恩弥撒中，会祖杨生神父讲道说：“只有天主知道，这事能否成功。让我们一起实现祂所愿望的。如果这件事能够成功，我们将感谢天主的恩宠；如果失败了，我们将捶胸，承认我们不配祂的恩宠。”圣言会的名字是会祖圣杨生神父起的，取自若望福音序言：在起初已有圣言，圣言与天主同在⋯⋯于是，圣言成了血肉，居住在我们中间（若一1-14）。他因此用“圣言”二字取了修会的名字。同时，杨生神父要求全体圣言会士常常默想天主圣三的奥迹、祂爱人的工程、祂救赎世界的计划，以及圣言降生成人的奥义。杨生神父期望“圣言”成为会士生活，和所有传教事业的基础及中心。

1879年4月，第一批传教士安治泰神父和福若瑟神父被派往中国，随即在鲁南地区开展福传工作。福若瑟在鲁南地区传教27年，直到去世升天。福神父曾说过：“爱是唯一人人能懂得的语言”。他在家信中写到：“我愿在天堂仍是一个中国人，我愿为中国人死一千次，我没有其它的心愿，只希望我的尸骨埋在中国同胞中间。”

圣杨生·爱诺德的和福若瑟 (©Riccardo Capobianco)

安瑟尔莫神父：在黑暗中带来基督的光

正如十九世纪末一样，圣言会面临著世界的挑战，这些挑战在每个时代都向人类发出考验。里贝罗总会长指出，“未来就是现在：我们已经走过了新世纪的四分之一”。因此，当今我们的挑战之一就是“用我们在上个世纪所接受的培育，去思考今天的使命：我们是一个相似的时代，但被召叫在一个数字世界里去做传教士”，在这个世界里，科技、网络、社交媒体和人工智能占据著主导地位。接著，还需要明白如何“治愈”这个“受伤的世界和受伤的传教士”。最后，更重要的是，“如何带来基督的光，以致可以在黑暗中闪耀：将耶稣置于我们的中心，而不是我们自己或我们的欲望与思想”。

圣言会：在79个国家扎根的多元文化国际性修会

人们常称呼圣言会士为“圣言的拓荒者”，因为他们福传的首选地是那些还没有聆听到“圣言”的地方。如今，圣言会有近六千位传教士，他们来自76个国家，在全球79个国家致力于福传的使命。总会长指出，“我们是一个多元文化国际性的天主教传教修会”。

总会长并不掩饰各个修会普遍面临的圣召危机，他表示，这场危机“正发生在当下，并且也确实触及到我们，特别是在欧洲和美洲”。然而，令人欣慰的是“我们在非洲的圣召正在增长，如今，我们超过一半的会士来自亚洲”。但令人担忧的是度奉献生活的弟兄人数正在减少，但我们仍然可以说：我们还年轻，仍有机会为教会和传教使命工作。

罗马圣言会总会院 (©Riccardo Capobianco)

人心深处对生命意义的追问

在受伤人中传扬福音，是圣言会士们认为的首要层面。虽然现代社会在表面上似乎越来越远离宗教与信仰，但总会长强调，“我会问自己，人们远离宗教，是否意味著他们也远离了对生命意义的追寻呢？对我来说，仍然存在著传教的空间”。确实，在欧洲、西方，人们有所疏远宗教，但在人们心中始终存在那些无法删除、永远不会消失的问题。“这正是圣言会传教的地方，临在与人们中间，帮助人们寻找生命的意义，即在天主之内”，总会长进一步解释，“这不只是单纯地临在，而且要与他们同在，使他们能在我们身上看到那来自天主的光，这光就是天主、基督”。

成为和平的缔造者

正如方济各教宗在去年六月接见圣言会时所嘱托的那样：努力成为和平的缔造者，这也是教宗良十四世自开始牧职以来的呼吁。总会长指出，“要做到这一点，首先我们自己必须成为和平之人。作为一名传教士，当我去传教时，我常常问自己：我的临在是一种和平的临在，还是只是出于好奇，如同一个外来者的临在？作为一位传教士，不仅仅只有宣讲，还需要临在，甚至是那种默默无闻的临在。”总会长继续强调，“我们的临在必须是和平的临在，能够充满人们的生活”。普雷沃斯特教宗的临在就是一个见证：他的临在就是一种和平的临在。他本身也是一名传教士，他传教不仅靠宣讲，也藉著自身的临在来传教。

