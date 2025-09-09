尼加拉瓜至少261名修会会士被驱逐出境

名为「尼加拉瓜永不再」的人权团体发布报告，列出该国被驱逐出境的人包括：该国主教团主席埃雷拉主教、拜斯主教、阿尔瓦雷斯主教和莫拉主教。

（梵蒂冈新闻网）在奥尔特加总统的领导下，「至少261名」修会会士因政府的决定而被驱逐离开尼加拉瓜：名为「尼加拉瓜永不再」的人权团体（Colectivo Nicaragua Nunca Más）提出了这项数据。这个非政府组织发布了一份报告，题名为《烈火下的信仰》（fe bajo fuego），西班牙新闻机构埃菲社（Agencia EFE）引用其数据，指出遭驱逐的人包括尼加拉瓜主教团主席埃雷拉（Carlos Enrique Herrera Gutiérrez）主教、拜斯（Silvio José Báez Ortega）主教、阿尔瓦雷斯（Rolando José Álvarez Lagos）主教，以及莫拉（Isidoro del Carmen Mora Ortega）主教。

这份文件也提到，圣座驻尼加拉瓜大使索梅塔戈（Waldemar Stanisław Sommertag）总主教于2022年3月被驱逐出境，该国多个教区约有140名司铎离开。这份名单里也涵盖了90几名修女、10几名修生和3名执事。

超过5600个非营利机构关门

这个人权组织也记载，在2018年至2025年之间关门的非营利组织共有5609个，其中1294个是宗教单位。另外还有54个传播机构停止运作，其中22个具有宗教性质，包括电视台和广播电台。相关措施同时也打击到基督宗教其它派别，尤其是福音派牧师和领导人。

