教宗点燃马拉松火炬：从罗马到莱科的基督徒生活之火

教宗良十四世在9月3日的周三公开接见活动中接见了参加马拉松火炬接力的50位参与者。此项活动于1975在莱科地区一个堂区诞生。参与者从圣伯多禄广场出发，每天跑140公里，到达意大利北部的科莫湖畔小城。主办者表示：“传递基督徒生命之火既是一份恩典，也是一份责任。”

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世在9月3日的公开接见活动中点燃了一支火炬，这支火炬将由马拉松火炬接力参与者，送往意大利北部莱科（Lecco）。这50位参与者将在接下来的日子里以接力的方式从罗马跑到意大利北部的科莫湖畔小城，总长600多公里，。

罗马-莱科马拉松火炬接力

罗马-莱科马拉松火炬接力是由意大利北部莱科的真福色辣芬堂举办，自1975年开始，每十年举行一次。

这项活动将体育与宗教相结合，其组织者詹卢卡（Gianluca Castelnuovo）解释：“这支火炬代表著一份责任，但同时也是教宗给予我们的礼物。我们肩负的使命是在日常生活中为基督徒的生活做见证，将这个讯息带给我们的团体。”

50名参与者每天总共要跑120至140公里，身后跟著一辆护送车和自行车来协助。每位火炬手跑完一公里后，将火炬交给下一位。今年的参与者既有1975年这项活动创办者的后代，也有当年16岁就开始参与此活动的跑者。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html