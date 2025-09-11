加沙本堂神父：与教宗通话是个祝福，我们为和平祈祷

加沙地带圣家堂主任司铎罗马内利神父通过视频向本新闻网分享前一天与教宗的通话内容。在以色列下令撤离加沙百姓后，神父说：「我们告诉教宗，我们很好，以及处境依旧艰辛。」这位神父解释道，大部分的百姓不愿意离开，教会继续与他们同在。

（梵蒂冈新闻网）加沙地区圣家堂主任司铎罗马内利神父9月10日在一段视频中向本新闻网表示，他们与教宗通上电话了。神父开门见山地说：「我们昨天十分欣喜。」这是因为教宗再次打电话给他们。

此前，教宗于9月9日下午离开冈道尔夫堡夏宫时，对记者们说：「我现在试著打电话给加沙本堂神父，但没有得到消息。」「他们之前当然很好，但在新的命令下达后，我就不确定了。」教宗所指的是在军事行动升级的情况下，以色列要求加沙居民立刻撤离的命令。

与教宗通话

10日晚上，罗马内利神父在社交平台宣布，教宗与他们通话了。「他问我们，我们的状况如何，以及处境怎样。他为我们颁赐降福，为我们及和平祈祷。」

罗马内利神父在10日录制的一段视频中说：「教宗打来的时候，我无法接听电话。我们当时正在圣堂里举行很美的礼仪，花了相当长的时间。之后，我才跟他取得了联系。」

「这不是教宗第一次密切关注整个事态，他始终如此。而且，他积极促使这场战争结束，为和平而努力并祈祷。因此，他向所有的人，整个加沙和整个堂区颁赐降福。」罗马内利神父表明：「与圣父教宗良联系是莫大的喜乐。他想要知道我们的情况如何。我们告诉他，我们很好，以及处境依旧艰辛。」

与民同在

圣家堂今年7月遭到以色列袭击。罗马内利谈到圣家堂的情况，说：「我们继续留在堂区这里，与我们照顾的人在一起。如同你们所知道的，这里有大约450名难民，很多是老人、病患和孩童。此外，也有些家庭住在这里。加沙其它地方有些人正在往南迁移。」

「大部分的百姓都不愿意离开。」罗马内利神父指出，「我们听到，很多人从战争开始到现在都说同样的话。到处都有危险、轰炸、实际的危险，都有死亡、轰炸、受伤和毁灭」。然而，许多人依然渴望继续生活在这座城市里。「我们继续日常活动，那是我们所能做的。我们帮助了很多家庭。」

婚礼和新生儿

接著，罗马内利神父讲述了前一天礼仪的细节：「在那台时间较长的隆重弥撒中，天主教团体的一对教友缔结了神圣的婚姻盟约，所以一片喜气洋洋。」另一件大喜事是「在极大的痛苦中」有个婴孩在难民中间诞生了，他的名字叫马尔谷（Marcos）。「天主永远保佑我们。即使是在如此艰难的时刻，祂仍然赐给我们祝福，向我们展现祂的关怀与降福。」

为和平祈祷

罗马内利神父最后邀请大家「继续为和平祈祷」。「正如你们从新闻上看到的，全中东都陷入混乱。我们坚信，这场战争的结束将为整个区域和世界大部分地方带来一丝宁静，即使它并不完全等同于和平。让我们继续祈求天主藉著至圣童贞圣母玛利亚的转祷，赐给我们和平的奇迹。」

