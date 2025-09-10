法雷尔神父当选奥斯定会新任总会长

奥斯定会法雷尔神父于9月9日下午在该修会第188届修会大会上当选为总会长。接下来6年，他将带领教宗良十四世所属的修会。

（梵蒂冈新闻网）若瑟·法雷尔（Joseph Farrell）神父从9月9日起担任奥斯定会超过750年历史中第98位总会长。当天下午，在罗马宗座教父学院出席奥斯定会第188届修会大会的73名有投票资格的会士选出了这位新任总会长。

法雷尔神父原本是奥斯定会副总会长，他从结束第二任期的莫拉尔（Alejandro Moral Antón）神父手中接下印信，同时也承担起领导修会的新职责。法雷尔神父于1963年7月11日出生在美国宾夕法尼亚州，加入维拉诺瓦圣多默省会。1985年，他毕业于维拉诺瓦大学企业管理学院，6年后在华盛顿联合神学院取得神学硕士学位。他于1987年在奥斯定会发暂愿，然后1990年宣发终身愿。

若瑟·法雷尔于1991年6月29日在宾州晋铎，曾在堂区、学校和大学服务，并在维拉诺瓦担任大学校牧和约聘教师。2013年，他获任命为奥斯定会副总会长，在团体视察、修会会议和其它任务上辅佐总会长。2019年，他再次在修会大会上当选为副总会长，在修会的多项国际使命上积极合作，并前往多个国家探访奥斯定会团体。

