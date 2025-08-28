都灵荣休总主教诺西亚蒙主恩召，意大利主教团致哀

意大利都灵荣休总主教诺西亚8月27日与世长辞，该国主教团在唁电中缅怀他对教会的贡献，以及他的信德芳表。

（梵蒂冈新闻网）意大利都灵总教区荣休总主教诺西亚（Cesare Nosiglia）2025年8月27日凌晨2点15分在安养中心（Hospice Cottolengo di Chieri）安息主怀，享年80岁。他生前罹患呼吸道疾病，日前出院转往安养中心。意大利主教团为此寄发唁电，赞扬诺西亚总主教是个灵修深厚的人。

意大利主教团主席祖皮（Matteo Zuppi）枢机和秘书长巴图里（Giuseppe Baturi）总主教在唁电中为都灵荣休总主教、意大利主教团2010年至2015年副主席诺西亚总主教的辞世深表哀悼，并提及他曾于1995年至2000年担任主教团公教教育委员会秘书，2000年至2005年担任该委员会主席。诺西亚总主教一生「为意大利教会服务，解读时代的记号，聆听随著时间浮现的需求，关注失业者、辛提人和罗姆人」。

此外，这份唁电也提到，诺西亚总主教于1970年代在该国推动天主教教理，而且曾在罗马教区担任辅理主教，以及教宗在罗马教区的副代理主教。关于诺西亚总主教的信德榜样，唁电写道：「在展示都灵圣殓布时，尤其是在新冠疫情高峰期、2020年4月11日圣周六展示圣殓布的时候，我们亲眼目睹他深厚的信德。」

诺西亚总主教的葬礼将于8月29日下午3点半在都灵主教座堂举行。目前正在露德圣母朝圣地的罗马教区朝圣团，会在圣女伯尔纳德堂为诺西亚总主教举行追思弥撒。

