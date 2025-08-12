《信仰宝库》在日本世博会展出

由圣座和意大利卢卡总教区推动的《信仰宝库》项目，在2025大阪世博会展出，通过一场关于天主教在天草岛历史的展览，和一场国际研讨会，来促进日本与欧洲之间的文化交流。

（梵蒂冈新闻网）《信仰宝库》（Thesaurum fidei）项目由意大利卢卡（Lucca）总教区推动，该项目自三年前启动以来，至今仍在继续，将信仰与文化的见证带到多个具有影响力的地方。《信仰宝库》的其中一站是罗马，先后在梵蒂冈宗座图书馆、宗座额我略大学以及宗座传信大学展出。如今它来到日本，再次确认其国际使命，以及在不同文化与民族之间搭建桥梁的能力。

项目的目标和内容

为呼应2025年大阪世博会的主题“为我们的生活构建未来社会”，以及意大利展馆的主题“艺术重塑生命”、圣座展馆的主题“美带来希望”，《信仰宝库》在旭日之国旨在传递一个希望的讯息，使文化能够推动人性化的项目，重新聚焦于团体生活，并彰显自数世纪以来连结西方与东方之美的文化。

本次活动受到日本主教团、圣座驻日本大使馆、圣座2025大阪世博会展馆和圣座福音传播部的高度赞助。

国际研讨会“信仰与希望”

2025年9月3日，“信仰与希望”国际研讨会将于2025大阪世博会意大利展馆举行，主题为“波涛之路，日本与欧洲之间的朝圣之旅”，旨在让国际社会更了解自16世纪至今日本与欧洲之间的文化交流。

