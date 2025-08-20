法国阿弗兰枢机：愿朝圣者重返圣地

在教宗良十四世的降福下，希望的朝圣之旅旨在支持圣地受苦的基督徒团体。这项由法国主教团发起的朝圣活动于8月20日结束。

（梵蒂冈新闻网）法国主教团主席、马赛总主教阿弗兰（Jean Marc Aveline）枢机8月16日至20日带领主教们在圣地朝圣。他们在所到之处与当地信徒会面，向他们表达精神和物质上的支持，以及友爱关怀。正如教宗良十四世在简短的讯息中所说的，在痛苦和不确定时刻，此行是“关怀和怜悯的有力见证”的旅程。教宗本人希望在精神上和祈祷中给予陪伴。

阿弗兰枢机向聚集在耶路撒冷拉丁礼宗主教府的记者们解释道，“我们来这里不是为了发表演讲，而是聆听和理解”。在主教团两位副主席贝特朗（Benoit Bertrand）主教和若尔迪（Vincent Jordy）总主教，以及舒马利（William Shomali）主教的陪伴下，马赛总主教阿弗兰提到最近几天所经历的悲伤、痛苦和悲痛。“知道这里附近的加沙发生的一切，确实很难在这些地方生活。加沙的处境一直出现在我们的脑海和心中。我们非常清楚事态的严重性”。

8月19日，阿弗兰枢机在与加沙圣家堂的本堂神父罗马内利（Romanelli）通电话中，获悉圣家堂所在社区的疏散行动。枢机称罗马内利神父展现出“内在力量”和“在任何情况下都信赖天主”的信德。枢机补充道，他回法国后，“将有很多话要对法国和欧洲教会说”。

此外，法国主教团主席强调，有必要鼓励朝圣者以小规模、新的思维方式逐渐地返回圣地，旨在能够真实地关怀在这土地上生活的基督徒和其他人。“朝圣的目的不只是改善个人的信仰关系，更要体验深切的教会团结。这是朝圣者的皈依”。

法国主教团主席最后强调了福音的深厚喜乐，贫穷是其中的一部分，他本人在圣地感受到了这种喜乐。“这不是肤浅的热情，而是一种与希望有关的深厚喜乐。当所有希望的理由都消失不见时，那些相信基督和复活的人的心中，依然存留希望”。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html