同道偕行会议在美国召开，加强劳工团体与教会之间的合作

为期两天的会议在美国天主教主教团华盛顿总部举办，探讨有尊严的工作、全人发展和照料受造界等议题。

（梵蒂冈新闻网）第三届有关社会－环境对话的全美洲同道偕行会议，于7月28日至29日在美国天主教主教团华盛顿总部召开。这场历史性的会议加深了劳工团体与教会网络之间的合作议程。

会议主办方是拉丁美洲主教团委员会（CELAM）和圣座拉丁美洲委员会（PCAL）。除了来自全美洲40多个劳工团体的参与以外，多个国际组织、教会网络、劳工联合会也都共襄盛举。

会议的结束文件表示，与会者「承诺加强南北之间跨领域的合作，并配合教宗良十四世和各地主教团的议程，为多项提案作出贡献，在建设更公正且可持续的经济方面巩固劳工团体的角色」。

代表南方主持会议的巴西雅利斯教区主教安迭塔（Reginaldo Andrietta）强调，「这场关于社会－环境的对话是天主教会的倡议，同时也向劳动界的众多参与者开放」。主教表示，「我们正在加强教会与社会的对话，其中包括一个十分迫切的议题：与社会问题有关的环境问题」。为此，主教呼吁要众志成城。

美国基督徒职工青年会（YCW）的成员法乔（Ana Facho Ortiz）认为，本次会议有助于「在劳工团体界的众多社会成员之间交换不同的意见」。国际劳工组织的卡尔多纳（Ítalo Cardona）也强调，当今世界迫切需要就社会正义展开对话，本次会议的重要性是聆听各种挑战和困难，从而「携手找出解决之道，在我们的历史中向前迈进，捍卫共同的家园，创造新的社会契约，以达到促进社会正义的目标」。

