亚马逊修女为带有原住民面容的本地教会服务

在秘鲁库斯科丛林深处，玫瑰道明传教女修会的列雷纳修女与下乌鲁班巴原住民团体同行，推动本地的原住民教会，以及源于默观的宣讲。

卡斯特罗（Elaine Castro Matheuz）修女

秘鲁亚马逊地区幅员辽阔，拥有丰沛的生物多样性、原住民团体和深厚的文化遗产。这是一个充满灵性的场所，大自然与神圣性在各个角落交织在一起。在此背景下，活出和宣扬福音的使命具有特殊价值，因为它需要聆听、默观和尊重那临在万物中的天主。

丛林中的爱的呼吁

七年来，玫瑰道明传教会的列雷纳（Giovanna Llerena Alfaro）修女有幸在秘鲁库斯科丛林的一角生活，在得天独厚的环境中，她能够继续首批来到此处的传教士的使命。修女解释道，“我们玫瑰道明传教会的三位修女和道明会的两名会士，共同分享我们的使命。我们的使命是陪伴下乌鲁班巴原住民，在我们探访的不同团体中培育牧灵人员，从而推动具有亚马逊特色的本地教会”。

本著共融的精神，列雷纳修女的使命凸显出“脱下鞋子”的重要性，因为“所踩的地方是神圣的”。她补充说，“务必要脱掉观念、思维结构和主角心态的鞋子，并认识到我们处在一个神圣的地方、一个相遇和互相连接、文化和精神丰富的地方；一个充满天主的地方”。

源自内心的使命

促使列雷纳修女将其一生奉献于秘鲁丛林的是源自她内在的深刻信念，以及她修会的神恩。用她自己的话说，“我觉得这是我修会的DNA，我的传教圣召在修会神恩得以圆满，即：在教会最需要我们的地方福传。此刻，我深信，亚马逊教会需要我们”。

修女回忆说，年轻时，她就很清楚自己想要在丛林中成为一名传教士。本著这种精神，2017年，她开始了她的服务，在库斯科丛林地带的一家医院担任助产士，从那时起，她的修会开始在秘鲁亚马逊地区开展工作。“2018年，首个混合且巡回的道明会大家庭团体在下乌鲁班巴成立”。

关爱和服务原住民团体

列雷纳修女的使命包括与26个属于4个种族的团体同行：马奇根加、亚夏尼加、卡金特斯和楠蒂斯。为了到达这些村庄，修女和她的团体要沿著湍急的河流航行数小时，将天主圣言和希望带到那里、一个时间仿佛停止了的地方。

从首批传教士抵达这片土地开始，与当地居民的友谊和关系是他们工作的支柱。列雷纳修女和她的团体继续传教使命，培育牧灵人员，由牧灵人员一步一步地建设本地教会，把根基扎在这些团体的文化和习俗内。

在修女管理的基里盖蒂和廷皮亚传教站，有属于本地不同团体的学生的住所。年轻人在那里完成他们的中等教育，有鉴于他们村庄缺乏这等级的教育，这是重要的一步。这些住所的价值远超过于学术培训；它们是相遇和全人发展的空间，列雷纳修女和她的团体在那里工作，帮助青年成为未来的领袖，能够通过信仰和努力改变他们的团体。

无声呼唤的见证

自从2018年列雷纳修女第一次探望基里盖蒂，她就注意到该团体以无声的呼唤来请求陪伴。这些年来，团体经历了深刻的变化，而且通过教育和建立信任的过程，这些变化得到加强。修女解释说，在她们的使命中，“牧灵工作者有更多的工具和手段来捍卫他们的权利和立场，反对出现在该地区的采掘公司”。在静默和等待的时期撒播下的友谊和关怀的纽带，现今在当地教会中蓬勃发展，这个地方的原住民教会承认自己是当地及其文化不可分割的一部分。

