“我渴望宁静”— 物洛尼加修女谈人们在瑞典会院寻找生命意义

物洛尼加修女曾在法国一个平信徒团体生活，后来被派到瑞典。她在罗格勒遇到的人并非天主教徒，但他们依然常去道明会修女院去寻找自我和宁静。

加尔加诺（Mario Galgano）– 罗格勒 (瑞典)

位于瑞典南部斯科讷地区的罗格勒隐修院是一个安静的地方。每逢主日，除了少数居民，来自马尔默、斯德哥尔摩或者伦特的访客也会参观当地的圣堂。数年前加入道明修女会的物洛尼加修女讲述，他们中的很多人并非天主教徒。“他们说，我不知道我是谁。我渴望静默。我想找回自己。”

物洛尼加修女来自法国巴黎，是这个小团体中唯一的外国人。她进入罗格勒之前，曾在一个平信徒团体中生活了很多年，九年后这个团体才皈依天主教会。她在2021年来到瑞典，这一决定是应她的总会长的要求做出的。修女笑著回忆说，“我非常高兴。我小的时候就读过《尼尔斯骑鹅旅行记》”。

然而，瑞典的现实情况却大不相同。物洛尼加修女说，“当我刚来到这里的时候，我的偏见很深”。她惊讶于人们对天主教知之甚少。现今，物洛尼加修女与另外三位修女在罗格勒一起生活。瑞典的天主教会很小，但这正是引起外人好奇的原因。

会院在社交媒体上，比如脸书，以简单的语言讲述其生活。以这种方式，即使是那些没有信仰的人，但想体验默观生活的，也可以接近。道明会的灵修为寻找方向的人提供了一个场所。物洛尼加修女说：“有一些人并不是来这里寻找天主教会，而是寻找人生的自我价值。”

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html