修女们怀著信德继续帮助印度的边缘群体

印度玛利亚方济各传教修会的修女们受到她们会祖真福苦难玛利亚修女的启发，将她们的一生奉献于服务穷人和边缘群体。在圣方济各区域，修女们通过教育为儿童、成人和妇女提供服务，挽救人口贩运受害者、协助康复，并为他们的生活带来希望和改变。

苏达维兹（Sujitha Sudarvizhi, FMM）修女

玛利亚方济各传教修会于1877年由真福苦难玛利亚在印度成立。她邀请修女们成为希望、和平、喜悦和治愈的工具。现今，全球约有5千名修女在71个国家，致力教育、医疗、社会正义和牧灵关怀。

玛利亚方济各传教修会的修女们在印度4个区域服务，其中一个是圣方济各区域。该区包括印度北部8个邦：德里、查谟和克什米尔邦、北方邦、比哈尔邦、西孟加拉邦、恰蒂斯加尔邦、贾坎德邦和中央邦。因此，该地区面临著不同文化、语言和社会方面的挑战。

在圣方济各区域服务的本西（Bensy Maria Sangeetham）修女表示，在“每个地区都有它独特的挑战，我们尽最大努力应对这些差异。我们参与了很多传教活动，这有助于我们接触被边缘化的人和有需要的人，尤其是为那些无声者发声”。

修女们在圣方济各区域的19个充满活力的团体中生活，与人们并肩同行，通过怜悯、教育和保护来回应他们的现实需求。修女们是周遭环境的希望灯塔。她们参与人们的希望、奋斗和梦醒。这份关怀使她们成为福音的可信见证人。

为妇女儿童的教育发展计划

玛利亚方济各传教修女会的修女成立的社会救济中心在该地区是最具活力的。她们在特里洛克普里市实施了一项关怀计划，为周边贫民窟边缘化的社区提供必要的帮助。

本西修女指出，关怀计划帮助了妇女和儿童，使他们在许多方面受益，让他们有机会在当今世界中建设美好的未来。为了回应这一情况，修女们开始为儿童和成年人提供补习班和英语口语课程，开设计算机学习课程，还为女性和青少年提供裁缝培训课程。儿童、成人和妇女的积极响应让修女们深受鼓舞，这给了她们继续努力改变社区的希望。

关怀计划的成果很快就显现出来了。有些妇女在服装公司找到了工作，另一些妇女学会了裁缝技术后开始创业。受益者表示，她们对自己的生活和能够改善家庭状况充满信心和希望，并且内心仍存感激之情。本西修女表示，“就如鸟儿那样，满怀希望和信心开始筑巢，我们也满怀希望和对天主的信赖开启了这个项目”。“天主是我们的根基和力量”。

医疗营和预防人口贩运

作为关怀计划的一部分，修女们也定期组织医疗营，确保人们获得医疗服务，并开展有关保护未成年人和预防人口贩运的宣传活动。本西修女指出，“我们希望提高人们对这一问题的认识，因为人口贩运在印度北部的一些地方越来越普遍，卫生保健方面的忽视会导致死亡，尤其是儿童”。

以圣体圣事为核心

玛利亚方济各传教修女会的创立是秉持一颗前往世界各地传教的心，特别是前往那些尚不认识基督和爱基督的地方。在圣方济各区域，修会的神恩生动活泼。修会传教的使命并不局限于这些机构中，而是在街头、家庭和市场中进行。

受到圣方济各的谦卑和真福苦难玛利亚的勇气启发，修女们生活简朴、积极服务他人。她们的使命是在热忱的服务中陪伴人们。正如她们的会宪中所写的那样，圣体圣事是她们生活的中心。

