肯尼亚：本笃会修女恢复长者的尊严
恩杰里（Michelle Njeri, OSF）修女
圣加大利纳老人安养院位于肯尼亚奔戈马教区蒙迪卡，由恩宠和仁慈之母本笃会修女创办，旨在照顾该地区越来越多的、有需要的长者。
东非地区会长奥丹于（Beatrice Odinyu）修女分享了更多关于长者照护的讯息。她说：“我们的神恩是关心贫困的老人。在我们会祖的精神的推动下，我们怀著怜悯之情为老人和遭遗弃者服务。”
在蒙迪卡的使徒工作始于1990年，最初是在会院中服务有需要的人，但随著需要者人数不断增加，修女们于2020年建造了一所住宅。然而，由于新冠疫情和为了能近距离的照顾长者，修女们在她们会院内建造了一个新家，取名为圣加大利纳之家。这个住所是个希望、平安及舒适的地方，目前有17名女性和6名男性。
除了住所外，修女们还展开了一项关怀计划，为的是能向蒙迪卡和其它地区的贫困者和老人提供帮助。在关怀计划中，目前有60位长者受惠；修女们到不同的村庄去探望他们，并为他们准备所需的生活必需品。
奥丹于修女解释道，“在我们照顾长者的使命中，我们每月一次与当地博达博达摩托车手合作，依靠他们的动员和同情心来照顾老人。我们请他们将老人送到我们先前居住的地方，在那里我们与布西亚三级医院合作，为老人提供食物和所需的医疗服务。在团体中摩托车手是我们的眼睛：他们守护、在长者身体不适时通知我们，并确保所有人都能平安地赴约”。
博达博达年轻的摩托车骑手埃蒂昂（Stephen Etiang）分享了他与修女们合作的经验。他说，“我们要确保老人按时抵达，领受每月的食物和接受医疗治疗。每次出行修女们都会付钱给我们，雨季时道路难行，她们甚至会增加费用。我们非常感谢修女们为我们的老人和整个社区所做的一切”。
布西亚三级医院负责人翁扬戈（Risper Onyango）女士分享道：“为了给予老人医疗服务，我每个月都会来这里，这要谢谢本笃会修女们的努力。我会跟进已有的病患，处理新的需求，审视病例并转诊到专科。我们可以在这里进行一些基本检查，但会将其他问题转到我们的医院总院区。我多么希望将来我们能在这里建一个工作室，请更多的人员来提供心理方面的支持。”
得到本笃会修女帮助的奥皮约（Gaudence Opiyo）女士表达她的感激之情。她说，“我非常感谢修女们，她们帮助我很多年，从2003年至今。我生病了，她们照顾我。我们老人常常因无人照顾而早逝。修女们有如我们的女儿那样照顾我们，我们为她们的恩惠而感谢天主”。
另一位由修女们照顾的人是萨瓦蒂亚（Joseph Sabatia）先生，他谈到修女们的怜悯心时说，“修女们有慈悲精神；天主在她们内。为了帮助我们，她们奉献很多；愿很多人能被感动，与她们一起来帮助我们”。
尽管修女们在照护老人和贫困者方面取得成功，但修女们也面临著挑战。奥丹于修女分享说：“照护老人并非易事；他们在生活中有自己的亲身经历。有些人来时是酗酒者；我们试著给予建议，并与他们一起前行。有些人是感到孤独、被遗弃，或者有未解决的问题。在这一切中，我们藉著天主的恩宠支持他们。”
修女还提到一次难忘的经历，就是一位重要的支持她们工作的恩人要离开肯尼亚。她说，“我记得我们得到恩人要离开的消息的那一天。有那么一瞬间，我们感到瘫痪了。我们不知道该如何向一位长者说，你没有地方去了，明天我们可能无法给你食物了？”
然后，修女们开始祈祷并思考该怎么办：她们能靠双手做些什么？她们有什么技能。“我们修女们没有关门，而是开始了创收项目。目前，我们有烘培、制作蜡烛、裁缝店、一个小小的商店和农业。赚到的每一分钱都用于提供食物、衣服和照顾老人上”。
修女们辛苦工作以支持她们服务老人的使命；她们也要面临季节性的挑战，尤其是在干旱时期。修女说，“我们有土地和井，但缺少太阳能水泵和储水箱。这将帮助我们种植更多农作物，为我们服务的老人种植足够的食品”。
本笃会的修女每天都怀著希望起床，她们被一个使命所驱使：就是他们照顾的老人不能挨饿、不能感受到不被关爱或者不被照顾。她们用劳动的双手和根植于信仰的心，继续快乐地为那些常被社会遗忘的人恢复尊严。
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