肯尼亚：本笃会修女恢复长者的尊严

恩宠和仁慈之母本笃会修女藉著她们每天充满慈悲、奉献和坚定不移的信德的行动，努力关怀长者。她们为肯尼亚圣加大利纳老人之家和蒙迪卡偏远村庄的长者带去希望、喜悦和尊严。

恩杰里（Michelle Njeri, OSF）修女

圣加大利纳老人安养院位于肯尼亚奔戈马教区蒙迪卡，由恩宠和仁慈之母本笃会修女创办，旨在照顾该地区越来越多的、有需要的长者。

东非地区会长奥丹于（Beatrice Odinyu）修女分享了更多关于长者照护的讯息。她说：“我们的神恩是关心贫困的老人。在我们会祖的精神的推动下，我们怀著怜悯之情为老人和遭遗弃者服务。”

在蒙迪卡的使徒工作始于1990年，最初是在会院中服务有需要的人，但随著需要者人数不断增加，修女们于2020年建造了一所住宅。然而，由于新冠疫情和为了能近距离的照顾长者，修女们在她们会院内建造了一个新家，取名为圣加大利纳之家。这个住所是个希望、平安及舒适的地方，目前有17名女性和6名男性。

除了住所外，修女们还展开了一项关怀计划，为的是能向蒙迪卡和其它地区的贫困者和老人提供帮助。在关怀计划中，目前有60位长者受惠；修女们到不同的村庄去探望他们，并为他们准备所需的生活必需品。

奥丹于修女解释道，“在我们照顾长者的使命中，我们每月一次与当地博达博达摩托车手合作，依靠他们的动员和同情心来照顾老人。我们请他们将老人送到我们先前居住的地方，在那里我们与布西亚三级医院合作，为老人提供食物和所需的医疗服务。在团体中摩托车手是我们的眼睛：他们守护、在长者身体不适时通知我们，并确保所有人都能平安地赴约”。

博达博达年轻的摩托车骑手埃蒂昂（Stephen Etiang）分享了他与修女们合作的经验。他说，“我们要确保老人按时抵达，领受每月的食物和接受医疗治疗。每次出行修女们都会付钱给我们，雨季时道路难行，她们甚至会增加费用。我们非常感谢修女们为我们的老人和整个社区所做的一切”。

布西亚三级医院负责人翁扬戈（Risper Onyango）女士分享道：“为了给予老人医疗服务，我每个月都会来这里，这要谢谢本笃会修女们的努力。我会跟进已有的病患，处理新的需求，审视病例并转诊到专科。我们可以在这里进行一些基本检查，但会将其他问题转到我们的医院总院区。我多么希望将来我们能在这里建一个工作室，请更多的人员来提供心理方面的支持。”

得到本笃会修女帮助的奥皮约（Gaudence Opiyo）女士表达她的感激之情。她说，“我非常感谢修女们，她们帮助我很多年，从2003年至今。我生病了，她们照顾我。我们老人常常因无人照顾而早逝。修女们有如我们的女儿那样照顾我们，我们为她们的恩惠而感谢天主”。

另一位由修女们照顾的人是萨瓦蒂亚（Joseph Sabatia）先生，他谈到修女们的怜悯心时说，“修女们有慈悲精神；天主在她们内。为了帮助我们，她们奉献很多；愿很多人能被感动，与她们一起来帮助我们”。

尽管修女们在照护老人和贫困者方面取得成功，但修女们也面临著挑战。奥丹于修女分享说：“照护老人并非易事；他们在生活中有自己的亲身经历。有些人来时是酗酒者；我们试著给予建议，并与他们一起前行。有些人是感到孤独、被遗弃，或者有未解决的问题。在这一切中，我们藉著天主的恩宠支持他们。”

修女还提到一次难忘的经历，就是一位重要的支持她们工作的恩人要离开肯尼亚。她说，“我记得我们得到恩人要离开的消息的那一天。有那么一瞬间，我们感到瘫痪了。我们不知道该如何向一位长者说，你没有地方去了，明天我们可能无法给你食物了？”

然后，修女们开始祈祷并思考该怎么办：她们能靠双手做些什么？她们有什么技能。“我们修女们没有关门，而是开始了创收项目。目前，我们有烘培、制作蜡烛、裁缝店、一个小小的商店和农业。赚到的每一分钱都用于提供食物、衣服和照顾老人上”。

修女们辛苦工作以支持她们服务老人的使命；她们也要面临季节性的挑战，尤其是在干旱时期。修女说，“我们有土地和井，但缺少太阳能水泵和储水箱。这将帮助我们种植更多农作物，为我们服务的老人种植足够的食品”。

本笃会的修女每天都怀著希望起床，她们被一个使命所驱使：就是他们照顾的老人不能挨饿、不能感受到不被关爱或者不被照顾。她们用劳动的双手和根植于信仰的心，继续快乐地为那些常被社会遗忘的人恢复尊严。

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