在瑞典一个祈祷和静默的地方

自1997年起，本笃会隐修女们便在瑞典赫尔戈赫尔塔斯的隐修院生活，该隐修院源自一个福音派度奉献生活的团体。隐修女们为那些疲惫、寻找天主、愿意接近天主的人，将自己视为世俗化环境中的精神上的庇护所。

马里奥·加尔加诺（Mario Galgano）-- 翁贝里（瑞典）

“我们愿意像玛利亚那样，将耶稣带到全世界。”瑞典南部翁贝里本笃会隐修院院长加大利纳（Katharina）修女以这句话概括了团体的动力所在：在跟随基督中生活，其特点是静默、热情好客，以及深厚的灵修根基。

1997年，由于之前的会院太小，修女们搬进了她们在赫尔戈赫尔塔斯新修建的隐修院。她们有意识的选择了本笃会会规。加大利纳修女说，“我们参观了很多隐修院，特别是在德国，为向已度隐修生活的人学习”。修女们得到德国居特斯洛附近的隐修院的特别帮助，至今彼此之间依然保持联系。

目前，隐修院中共有14位修女，除了一位在波兰出生的修女外，几乎都是瑞典人，年龄从40岁到85岁不等。她们的日常生活遵循本笃会的节奏，有祈祷、工作和团体生活。加大利纳修女说，“我们的目的是在人们身上、在世界上，在我们所到之处寻找天主”。

隐修院也是接待客人的地方。多年来，修女们管理著一个“静默之家”，那里接待个人和小团体，通常这些人没有宗教信仰，但渴望灵修生活。加大利纳修女说，“很多人不知道她们在寻找什么，但在这里会找到触动他们的东西。他们常说，来此休息和聆听祈祷”。

客人订房，超出了接待能力。“静默之家”有18间客房，其中3间在隐修院内供司铎或会士使用。隐修院有意保持小规模，为的是有时间进行个人交谈。修女表示，“我们的很多客人在卫生或教育领域工作，他们非常疲惫。他们对我们说：‘我们可以在这里谈论重要的事情’。这是一份极其重要的礼物”。

赫尔戈赫尔塔斯会院在不同修会中很出名。来自丹麦、荷兰和斯堪的纳维亚其他小型隐修院的修女会定期前来进行交流。翁贝里本笃会隐修院的修女们也与离柏林不远的亚历山大多夫的隐修院保持联系。

尽管目前没有初学生，但对有新圣召的希望依然存在。年轻女性表现出对隐修生活感兴趣。对加大利纳修女而言，她的使命是做见证，不是用深奥的言语，而是在每天的简朴生活中。“我们不必做大事。只要我们与基督一起生活，以及通过我们的生活传扬基督就足够了。”

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html