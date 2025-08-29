圣艾智德团体组织“和平青年”全球联谊活动

来自全欧洲和冲突最严峻地区的1200多名青年齐聚罗马，共同参与以和解与希望为主题的交流、讨论和反思。8月29日，他们在罗马万神殿举行一场精彩的快闪活动。30日，青年们将前往圣伯多禄大殿朝圣。“和平青年”的负责人奥兰多表示：“我们希望怀著齐心协力改变世界的信念共同度过这些天”。

（梵蒂冈新闻网）来自整个欧洲以及乌克兰、圣地、叙利亚等饱经创伤和冲突地区的1200多名15至25岁青年齐聚罗马。他们是圣艾智德团体的“和平青年”，于8月28日至30日在罗马的云朵会议中心（La Nuvola）相聚一堂，参加2025年度全球联谊活动，今年的活动主题为“和平的希望”。

活动精彩瞬间

本次活动由圣艾智德团体主席因帕格利亚佐（Marco Impagliazzo）的致辞拉开帷幕，期间举行一系列的会议、讨论以及城市文化游览。值得一提的是，8月30日晚上，青年们将在万神殿的壮丽背景下开展以和平为主题的快闪活动。圣爱智德团体“和平青年”负责人奥兰多（Stefano Orlando）向梵蒂冈媒体解释道：“选择罗马作为我们活动的举办地，是因为这座城市正在庆祝以希望为主题的禧年。周六上午，全体参与者都前往圣伯多禄大殿朝圣，跨越大殿圣门。当晚，我们将在越台伯河圣母大殿参与弥撒圣祭”。

对话的紧迫性

这次聚会的主要目标是向全世界呼吁停止一切冲突，也包括那些被遗忘的冲突。没有人比这些青年更理解采取果断行动实现各民族和解的紧迫性。奥兰多说：“他们中的很多人属于我们各国的团体，是圣艾智德团体曾经接纳的移民，例如，有些是来自叙利亚和伊拉克等饱经战乱地区的青年。而现在，他们致力于接纳他人，为穷人、老人和最脆弱的人服务”。

不可动摇的希望

尽管正在参加全球联谊活动的青年们对许多国家的紧张局势和流血冲突感到担忧，但奥兰多确信，在他们的内心有一个坚定不移的希望：“我们愿怀著这份希望度过在罗马的日子，共同努力应对问题。而且，我们相聚在一起也意味著我们不愿妥协，事情仍可以改变”。

活动的诞生

该全球联谊活动的萌芽始于20多年前，当时圣爱智德的首个青年团体开始在意大利不同城市和比利时多地举行聚会。奥兰多最后解释道：“直到2018年，圣艾智德团体成立50周年，全球联谊活动才以系统化的方式开展，从那时起，活动每年在欧洲不同的城市举办”。

