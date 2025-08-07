国际女修会总会长联合会：圣母升天节前夕为和平祈祷守斋

国际女修会总会长联合会发起一项倡议，邀请众人于8月14日、圣母升天节前夕为和平祈祷及守斋。

（梵蒂冈新闻网）加沙、苏丹、乌克兰、海地、刚果民主共和国、叙利亚和缅甸。遍布世界的创伤众人皆能看到。充满痛苦的面容、家园被毁、团体支离破碎。为此付出最大代价的常常是妇女和儿童。因此，国际女修会总会长联合会发出强烈呼吁：8月14日、圣母升天节前夕，要在世界各地为和平举行守斋祈祷日。该联合会邀请所有宗教团体及志同道合者参与这项活动。

联合会强调，“我们不能再等下去。和平需要建设，需要我们一起建设”。国际女修会总会长联合会一直深信，在一个充满暴力的世界，福音、正义和友爱之光仍能闪耀。与圣母玛利亚、希望之母一起，修女们在祈祷和见证中团结一心。

修女们为这项守斋及祈祷的倡议提出三项具体行动：首先是在当前的战争和危机下同心祈祷并省思天主圣言；其次是为正义与和解发声，敦促民政当局和教会人士走向和平之路、解除武装，并保护人权；最后是采取具体的关怀行动，通过接待的网和人道主义援助来支持受苦的人。

在这个被战争撕裂、逐渐失去人性的世界中，我们不能成为默不作声的旁观者。我们每天都看到痛苦的面容、被摧毁的生命，以及失去尊严与和平的人们，尤其是妇女和儿童。作为怀抱希望的女性、根植于信仰，以及处在我们时代的伤痕中的女性，修女们深深感受到有必要大声呼喊、团结我们的心。作为在前沿的女性，修女们与受苦者并肩同行，聆听穷人和大地的呐喊，并且感到有责任建设共融、保护生命、争取正义。

国际女修会总会长联合会的修女们提到共融精神和传福音的共同责任，邀请所有人共同祈祷、分辨和见证，促使人们对和平的盼望得以实现。8月15日是圣母升天节，因此修女们选择以14日作为守斋祈祷日，为的是恳求天主之母、和平之母的转祷。我们将我们自己“托付于她，愿她温柔地回应人们的呼喊，教导我们在痛苦的地方成为谦卑和先知性的临在。”

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html