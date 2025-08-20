意大利天主教童军协会：眼下的战争拷问著公民社会的良知

意大利天主教童军协会为和平发出强烈呼吁，邀请众人不要忽视那些正在毁坏加沙和乌克兰等地的冲突。此外，该协会号召所有的童军团体组织守夜祈祷和对话聚会。

（梵蒂冈新闻网）愿世界上所有被战争和冲突蹂躏的地方重现和平，尤其是乌克兰和加沙。这是意大利天主教童军协会（Agesci）发起的呼吁，该协会坚定地重申，不能在罪恶面前无动于衷。他们呼吁众人“以责任感和勇气生活，促进真实的关系、切实的团结以及建造桥梁而非围墙的行动”。

不能忽视痛苦

童军们坚定地表示：“方济各教宗、意大利共和国总统马塔雷拉以及教宗良十四世的权威呼声都强烈呼吁结束暴力，但这些声音仍被充耳不闻。加沙和乌克兰当前的局势深深地拷问著整个公民社会。我们不能忽视痛苦、磨难和损失”。他们回忆道，让世界重归和平正是他们的创始人贝登堡 (Baden-Powell)留给后人的梦想。“1920年，第一次世界大战肆虐过后，贝登堡在伦敦首届童军聚会的演讲中，邀请世界各地的青年们视彼此为兄弟”。

爱的接力

意大利天主教童军协会呼吁协会内的每个团体开展一场“和平接力”，活动将持续到10月4日亚西西圣方济各瞻礼。接力主要由两个重要环节组成：守夜祈祷和对话聚会。活动组织者写道：“这场接力基于两个简单且有力的行动：祈祷，把我们的忧虑交托给天父，培育希望并恳求和平；对话，建设桥梁，构建真实的关系并寻求和解之道”。

