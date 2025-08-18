8月18日 常年期第二十周星期一

民长纪 2:11-19 圣咏 106[105]:34-35,36-37,39-40,43,44 玛窦福音 19:16-22

今天选读的民长纪，记述了以色列子民在若苏厄死后的一百多年间，信仰如何历经考验。毕竟以民进入客纳罕后，尚未发展成熟。十二支派散居各地，跟四周各民族杂处之际，接触到不同的风俗迷信。那时候，实在需要额外的恩宠，才足以抵抗诱惑，持守信德。今天我们生活在传统的中国文化中，何尝不是经常面对著运程命理、求神问卜的试探？例如：以牙还牙、亲疏有别，此等深入民间的伦理，又都与耶稣的教导不一致。福音中那位向耶稣问道的少年人，给予很大的启发。试问勤于兴家立业、养儿防老的我们，有多少人能变卖所有，施舍穷人，然后去跟随耶稣？

上主兴起民长作为以色列的拯救者，在百姓的冥顽不灵下，看似徒劳无功，但千百年来，还是历久弥新地传达著天主的教训。当时以民的忘恩负义，亦堪作后世的警剔。那位「忧闷的走了」的富少年，也一再提醒我们，单单有心行善是不够的，还得衡量个人能力，在不同程度上付诸实行。

天主，愿祢的仁慈，永远与我同在。

