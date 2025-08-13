8月13日 常年期第十九周星期三

申命纪 34:1-12 圣咏 66[65]:1-3,5,16-17 玛窦福音 18:15-20

我们可从读经一，看到梅瑟和天主之间的关系。梅瑟本人虽未能踏足「福地」，但在他身故之前，天主对他说：「这就是我对亚巴郎、依撒格和雅各伯誓许说我要给你后裔的土地。我让你亲眼看见，但你不能过去。」尽管未能过去，天主让他知悉，祂既许必践。梅瑟和天主的关系仍然亲密。经文续说：梅瑟「与上主面对面地来往」，他在人前所行的一切大能作为，「也没有人能与他相比」。

可是，人与天主的关系，不应只停留在个人层面。团体成员要互相搀扶，走向天主。今天福音以「兄弟规劝之道」来说明这事 — 如果有人得罪了你，你可以逐步劝勉他。首先，私下与他对话，与他和解。如果他不认错，再找一个或两个人跟他说明白。如果他仍固执不听，就带到教会里处理。如果他连教会也不听从，就将他视为外教人或税史。这意味著我们尽量规劝和尊重他人的选择，但要交由天主处理。

主，求祢赐给我们个人和团体，都与祢有亲密的关系。

