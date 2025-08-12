8月12日 常年期第十九周星期二

申命纪 31:1-18 （咏）申命纪 32:3-4,7,8,9,12 玛窦福音 18:1-5,10,12-14

门徒问耶稣：「在天国里究竟谁是最大的？」可以想像，他们之间出现了小圈子的紧张状况。

每个组织或团体，都需要某些人承担某些职责或服务。那么，这些人就是最重要的吗？耶稣叫来一个小孩子，让他站在门徒中间，勉励门徒们要像个小孩子一样。

孩童在当时的社会，没有法定权利，一切需要依靠别人照顾。天主的国不是靠一个人的强力而获得的，而是一份礼物；是一份要出自孩童般的单纯和感激，才能接受的礼物。耶稣说：「你们若不变成如同小孩一样，你们决不能进天国」，就是说，人要改变自己的价值观。要建立天国，基督徒要把自己的生命「重新定位」，接受福音的价值观。

「小」不仅是指孩童，还指所有诚朴和谦虚的人。他们选择在简朴的生活中，全心全力地跟随耶稣基督，在团体中做盐做光。这些小兄弟小姊妹们，具体实现了福音的精神，让耶稣在贫穷人和纯朴人中间的临在，彰显无遗，光荣了天主。

天主，愿祢永受赞美！

内容来源取自《和平月刊》

