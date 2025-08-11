8月11日 常年期第十九周星期一

圣嘉勒（贞女）（纪念） 申命纪 10:12-22 圣咏 147[146,147]:12-13,14-15,19-20 玛窦福音 17:22-27

圣女嘉勒在世的时候，跟随圣五伤方济各，以贫穷作为自己的财富，以祈祷作为自己的食粮，以天主的话作为自己心中的指向。不论贫穷、祈祷，或听从天主，都不是只有圣女嘉勒或其他圣人才能做到的。在读经一，天主提醒以色列子民，祂的法律教人为爱祂而爱人，在爱人的行为中活出爱天主的原则。这也是唯一能让人心找到平安的法律规范。这样的法律，没有太多复杂条文，却能将人从日常生活的羁绊中，解放出来。天主不是要人人一贫如洗，而是要每个人在具体的生活中，尝试放下自己的执念，只跟随良心的「善」。唯独这样的善，才能真正为人间展示天主的国。这善也是天国的门闩，使人心免受罪恶污染、世俗焦虑。

福音中，当收殿税的人问伯多禄关于耶稣缴纳殿税之事时，伯多禄只能以常理应对。天主子耶稣当然明悉个中奥妙。

天主子、耶稣基督，求祢赐给我们恩宠，助我们努力在这个世界上活出「放下」的自由，体验祢面对彻底「交出」自己，而不慌不忙的信德。

