8月9日 常年期第十八周星期六

申命纪 6:4-13 圣咏 18[17]:2-3,3-4,47,51 玛窦福音 17:14-20

天主的德能超越我们的想像。很多时候，我们对祂的信赖，受限于自身的限度。今天让我们在主内得到释放；愿我们的信德逐日增长。

福音记载了多年遭受病魔和精神困扰的子与父，他们或许已经不敢想像没受苦难折磨的日子了。但是，当他们把一切，呈现到主面前时，事情立刻有了转机。惊叹之余，门徒还请耶稣解释他们为何无能为力。耶稣点出关键是在于信德的不足。耶稣所说的信德，是超凡入圣的；许是彷如申命记中梅瑟所描述的福地，即以色列子民难以想像的。又或许，这就是长期被压迫奴役所带来的后遗症。

尽管我们非遭受压迫，也非在承受著任何形式的劳役，但思言行为，也许常被一些外力困扰。在不知不觉中，我们已经失去了自由和生命力。长期生活在被束缚的状态，我们会失去想像自由的能力。在福音的光照下，让我们学习那位父亲，跪到主的面前，恳求祂的医治和怜悯。尽管我们已经尝试过不同方法，始终，天主才是唯一的依靠。

主，医治我！主，请赐我信德！

